Котівниця для зимівлі тварин у «Розсаднику»

У львівському парку «Залізна вода» на території простору міського садівництва «Розсадник» встановили дерев’яний екобудинок для безпритульних котів, які тут мешкають. Про це повідомляє ГО «Плато», що опікується «Розсадником».

На території простору живуть шестеро котів, яких волонтери влітку стерилізували і вакцинували. А зараз за допомогою студентів Львівського вищого професійного художнього училища і школярів та школярок Ліцею №80 зробили для тварин більш комфортні умови на зиму.

Котівниця – це дерев’яний каркасний будиночок із зеленим дахом екстенсивного типу. Її стіни утеплені базальтовою ватою, дах – застелений водозахисною мембраною, на яку пошарово викладалися дренаж з щебеню, агроволокно, родючий шар ґрунту. Для озеленення обрали три різновиди седумів – грунтопокривних рослин сукулентного типу, що добре справляються із накопиченням вологи і не потребують особливого догляду.

«У просторі ми популяризуємо дбайливе ставлення до природних ресурсів та демонструємо різні природоорієнтовані рішення. Сьогодні у нас з’явився ще один об’єкт, на прикладі якого ми можемо розповідати про важливість дощової води в контексті адаптації громади до наслідків кліматичної зміни», – розповів виконавчий директор ГО «Плато» Микола Рябика.

В умовах щільної міської забудови й браку вільної площі для озеленення, зелені дахи здатні створювати особливі оази. Вони охолоджують та зволожують повітря, покращуючи локальний мікроклімат, а їхня рослинність здатна очищувати повітря, поглинаючи вуглекислий газ та інші шкідливі сполуки. Облаштування зеленого даху позитивно впливає на енергоефективність будинку з огляду термоізоляції. Та найбільшою їхньою «суперсилою» є здатність затримувати до 90% дощових опадів, зменшуючи навантаження на систему каналізації.

ГО «Плато» закликає експериментувати з технологією зелених дахів та створювати їх на майданчиках для збору відходів, зупинках громадського транспорту, критих велопарковках тощо. Для цього організація підготувала спеціальний довідник, що можна знайти за посиланням.