Французький бульдог - чудовий компаньйон для спокійного життя в міській квартирі

Французький бульдог – мила, кумедна і добра порода собак, що найбільше поширена в містах. Розповідаємо про її характер та особливості, що допоможе визначитись, чи підійде французький бульдог саме вам.

Французький бульдог: опис породи

Французькі бульдоги – родичі англійських, виведені у 18 столітті у Великій Британії та привезені у Францію на піку індустріальної революції. У 19 столітті ця порода примандрувала в США. Там французькі бульдоги отримали свої фірмові вушка, що стали стандартом породи. Новий пік популярності французьких бульдогів розпочався у 1980-х роках і не завершується.

Французькі бульдоги бувають різного забарвлення – палеві, тигрові або рябі. Ріст собаки цієї породи становить близько 30 см, вага коливається від 7,5 до 12,5 кг. Французькі бульдоги вважаються малою породою. Тривалість життя «французів» становить 11-14 років.

Ці собаки мають пласку кумедну мордочку, досить м’язисті, але не потребують багато тренувань – достатньо гуляти з ними двічі на день по пів години. При цьому варто стежити, щоб песик не перегрівався і не мерз. У французьких бульдогів коротка гладенька шерсть, линяють вони не сильно. Взимку улюбленця можна одягнути у симпатичний собачий костюм. У спеку краще побавитись з французьким бульдогом у затінку чи навіть вдома біля кондиціонеру. Під час прогулянок варто стежити, аби песик не перевтомився. Через особливості будови тіла ці собаки не призначені для занять бігом, радше – для легких прогулянок.

Французький бульдог: характер

Головна особливість французького бульдога полягає в тому, що собака орієнтована на компанію – передусім власника. «Французи» не люблять залишатися наодинці впродовж тривалого часу, а от в сімейному колі проводять час залюбки. Якщо ви багато працюєте поза домом або часто подорожуєте, то ця порода навряд чи підійде.

Також французькі бульдоги добре ладнають з дітьми та іншими тваринами, але – за умови правильної соціалізації. Водночас ця порода почуватиметься некомфортно, якщо в будинку буде дуже багато інших собак.

Базовим собачим навичкам французьких бульдогів можна починати вчити вже від двох місяців, а коли вони будуть готові, бажано відвести їх на спеціальні собачі курси. Серед іншого, це допоможе правильно соціалізувати тварину.

Французькі бульдоги дуже енерегійні, грайливі і дружелюбні. Окрім того, вони тихі і мало гавкають, але реагують, коли до дверей підходять незнайомці. Ця порода не потребує великої кількості фізичної активності, а після насиченого дня з радістю ніжитиметься з вами на зручному дивані.

«Французи» досить легко навчаються і люблять дізнаватися щось нове, тож з ними можна весело і цікаво проводити час. Процес навчання французького бульдога також посилює зв’язок між твариною та опікуном.

Французький бульдог: ціна в Україні

В Україні є багато розплідників, що займаються розведенням собак породи французький бульдог. Ціни на цю породу собак суттєво коливаються і залежать від походження, титулів батьків, окрасу, розміру, віку тощо.

Найдорожчі цуценята із роду переможців виставок та еталонною зовнішністю можуть коштувати і 5-7 тис. доларів. Якщо титул у собаки не має вирішального значення, то придбати цуценя французького бульдога можна і за 10-20 тис. грн. Вибір – дуже великий, тож можна знайти цуценя на майже кожен бюджет.

Французький бульдог: переваги і недоліки

До переваг цієї милої породи можна віднести наступні:

Дружелюбність, енергійність;

Підходить для сім’ї з дітьми;

Переважно тихі собаки;

Веселі, розважають оточуючих;

Невеликі за розміром;

Не потребують багато вправ;

Чудово виглядають.

Поза тим французькі бульдоги мають деякі недоліки. Звісно, це не причина відмовитись від улюбленця цієї породи. Радше, це ще одна причина бути уважним до нього. Отже, серед недоліків «французів»:

Можуть виникати проблеми зі здоров’ям – передусім із дихальними шляхами;

Легко перегріваються;

Не витримують інтенсивних фізичних навантажень;

Їх не можна надовго залишати самих.

Французькі бульдоги добре почуватимуть у сім’ї, вони підходять для квартир і не дратуватимуть сусідів. Із цими собаками весело і цікаво. Лише варто уважно ставитися до догляду за ними.

За матеріалами The Spruce Pets