Хвилястий папуга має веселий характер, легкий у догляді і довго живе

Хвилястий папуга – третій за популярністю домашній улюбленець після котів і собак і найпопулярніша домашня пташка. Такий співмешканець, на відміну від породистих котів і собак чи екзотичних тварин, не потребує великих вкладень коштів. Ціна хвилястого папуги в Україні становить від 300 до 650 грн: це залежить від забарвлення, віку та інших особливостей. Нерідко хвилясті папуги продаються парами.

Хвилясті папуги у якості домашнього улюбленця підходять як дітям, так і дорослим. Птах має веселий характер, яскраве забарвлення, він кмітливий і легко вчиться, намагається імітувати мову людей. Як правильно доглядати за хвилястим папугою, щоб він був здоровим, жив довго і приносив радість, розповідає MasterZoo.

Скільки живуть хвилясті папуги

Хвилясті папуги походять з Австралії. У природі вони живуть щонайбільше 4-6 років, адже навколо багато загроз: хижаки, епідемії, проблеми з їжею тощо. У домашніх умовах власники птаха можуть створити сприятливі умови, в яких папуга житиме і радуватиме свого опікуна значно довше – 8-9 років, а іноді – і 15-20. Довголіття птаха залежить від того, наскільки комфортні умови створені для нього.

Що впливає на тривалість життя хвилястого папуги

Як і для будь-якої живої істоти, для хвилястого папуги найважливішими є вода і їжа. Та якщо деякі домашні улюбленці можуть деякий час побути на дієті, то хвилястим папужкам голодувати суворо заборонено. Справа в тому, що організм папужки практично не накопичує запас поживних речовин. Тож якщо хвилястий папуга не поїсть бодай день, то втратить сили для підтримки життєдіяльності і швидко помре.

Так само загрозливою для цих домашніх улюбленців є відсутність води, адже у них досить висока температура тіла і швидкий обмін речовин. Раціон хвилястого папуги складається переважно із сухого корму, що ще збільшує потребу птаха у чистій воді.

Хвилястий папуга має жити в парі – це також впливає на тривалість життя птаха. Самотні папуги можуть жити менше, особливо, якщо власник також приділяє улюбленцю мало уваги. Як підібрати пару хвилястому папузі? Це не обов’язково має бути птах протилежної статі, головне – наявність компанії.

Активні прогулянки поза кліткою також продовжують життя хвилястого папуги. Випускати хвилястого папугу з клітки потрібно хоча б раз на день. Під час польотів папуги поза кліткою обов’язково потрібно дотримуватись правил безпеки:

Щільно закривати вікна і двері, щоби птах не вилетів;

Ізолювати на цей час інших домашніх тварин – котів, собак – які можуть напасти на птаха;

Наглядати за папугою, щоб він не травмувався.

Як доглядати за хвилястим папугою, щоб він жив довго

Раціон папуги. Варто стежити, щоб у птаха завжди був якісний збалансований корм і чиста вода. У сухий корм можна додавати свіжі овочі, фрукти, ягоди і зелень. Також можна побалувати улюбленця спеціальними ласощами для хвилястих папуг: паличками, мінеральними речовинами.

Зручна клітка для папуги. Клітка для хвилястого папуги має бути просторою. Важливо її правильно обладнати. У клітці для хвилястого папуги потрібно встановити:

Поїлку і годівничку;

Іграшки для папуги;

Дзеркальце;

Гойдалку і жердинки;

Посудину з водою для купання.

Іграшки і своєрідні меблі у клітці потрібні тому, що хвилясті папуги дуже активні птахи.

Клітку для хвилястого папуги потрібно встановлювати у чистому приміщенні без різких запахів і без протягів. Вона має бути достатньо освітлена, але без потрапляння прямих сонячних променів. Також біля клітки папуги не повинно бути опалювальних чи інших побутових приладів.

Прибирання за папугою. Піддон клітки для хвилястого папуги, а також годівничку і поїлку потрібно мити щодня. Іграшки, дзеркало і жердини – не рідше одного разу в тиждень, саму клітку потрібно мити раз на два тижні.

Особливості поведінки хвилястого папуги

Хвилястий папуга потребує уваги і спілкування з компаньйоном, яким може бути інший хвилястий папуга або сам власник птаха. Спілкування і наявність компанії роблять хвилястого папугу більш активним і веселим. Ці птахи люблять бавитись, наслідувати людей, цікаві до того, що відбувається навколо, дослідники. За ними весело спостерігати.

Активність хвилястого папуги зумовлює необхідність у тривалому відпочинку птаха. Для цього йому також потрібно створити відповідні умови. Хвилястий папуга має засинати із заходом сонця і прокидатися на світанку. Якщо немає можливості лишати вночі клітку у темряві, її варто накрити простирадлом.

На які хвороби хворіють хвилясті папуги

Хвилясті папуги, як інші домашні улюбленці, можуть хворіти, якщо не створити для них комфортні і правильні умови утримання. Папуги, особливо старші, можуть хворіти на артрит, ожиріння, хвороби нирок, навіть мати пухлини. Правильний догляд, повноцінне харчування, умови для активності птаха допоможуть уникнути цього.

Хвилястий папуга – чудовий вибір для домашнього улюбленця. Він красивий, довго живе, легкий у догляді і має веселий характер.