В Україні з'явився Державний реєстр домашніх тварин
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Кабінет міністрів України на своєму засіданні у п’ятницю, 3 листопада, ухвалив постанову про створення в країні Єдиного державного реєстру домашніх тварин, зокрема собак і котів. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначається, що тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі. Так, у вказаному реєстрі будуть міститися дані про:
- кількість тварин та їхнє місце перебування;
- опис тварин;
- наявність у них вакцинації та стерилізації;
- їхні ідентифікаційні дані;
- ветеринарний паспорт;
- власника/утримувача.
У Мінцифри уточнили, що це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.
«Проект створено за ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та здійснюється за участі Міністерства цифрової трансформації України», – додали наостанок.
Мета запуску Реєстру – створити комплекс заходів для безпеки та добробуту тварин і їх власників, а також адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів у сфері поводження з тваринами.
Реєстрація тварин дозволить:
- Швидко перевірити право власності щодо тварин. Це важливо в разі загублення або крадіжки тварини, оскільки реєстр стане одним з джерел доказів і допоможе у відновленні прав власника;
- забезпечити контроль та регулювання епідеміологічної ситуації, оскільки будуть відомі дані про вакцинацію та стан здоров'я тварин. Це сприятиме запобіганню спалахів захворювань та забезпеченню безпеки як для тварин, так і для людей;
- спростить пересування власників зі своїми тваринами по території України. Також планується спростити процедуру оформлення реєстраційних документів для перетину кордону та інших адміністративних процедур;
- сприятиме підвищенню свідомості власників щодо відповідального володіння та догляду за тваринами. Власники будуть більш усвідомлені щодо важливості реєстрації, вакцинації та дотримання законодавства про захист тварин.
Згідно з постановою реєстрація тварин власниками є добровільною та безоплатною.
Зауважимо, що українці можуть виїхати за кордон з тваринами. Для цього потрібно виконати декілька умов та мати спеціальні документи.