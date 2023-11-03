Реєстрація тварин власниками є добровільною та безоплатною

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у п’ятницю, 3 листопада, ухвалив постанову про створення в країні Єдиного державного реєстру домашніх тварин, зокрема собак і котів. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі. Так, у вказаному реєстрі будуть міститися дані про:

кількість тварин та їхнє місце перебування;

опис тварин;

наявність у них вакцинації та стерилізації;

їхні ідентифікаційні дані;

ветеринарний паспорт;

власника/утримувача.

У Мінцифри уточнили, що це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.

«Проект створено за ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та здійснюється за участі Міністерства цифрової трансформації України», – додали наостанок.

Мета запуску Реєстру – створити комплекс заходів для безпеки та добробуту тварин і їх власників, а також адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів у сфері поводження з тваринами.

Реєстрація тварин дозволить:

Швидко перевірити право власності щодо тварин. Це важливо в разі загублення або крадіжки тварини, оскільки реєстр стане одним з джерел доказів і допоможе у відновленні прав власника;

забезпечити контроль та регулювання епідеміологічної ситуації, оскільки будуть відомі дані про вакцинацію та стан здоров'я тварин. Це сприятиме запобіганню спалахів захворювань та забезпеченню безпеки як для тварин, так і для людей;

спростить пересування власників зі своїми тваринами по території України. Також планується спростити процедуру оформлення реєстраційних документів для перетину кордону та інших адміністративних процедур;

сприятиме підвищенню свідомості власників щодо відповідального володіння та догляду за тваринами. Власники будуть більш усвідомлені щодо важливості реєстрації, вакцинації та дотримання законодавства про захист тварин.

Згідно з постановою реєстрація тварин власниками є добровільною та безоплатною.

Зауважимо, що українці можуть виїхати за кордон з тваринами. Для цього потрібно виконати декілька умов та мати спеціальні документи.