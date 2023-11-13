Руслан Шостак і СЕО Ukraine Invest Сергій Цівкач підписали меморандум в межах закону про підтримку інвесторів

Співвласник мереж Eva і Varus Руслан Шостак повідомив про будівництво у чотирьох областях України логістичних центрів площею близько 1 млн м2. Один із таких центрів побудують на Львівщині.

«За оцінками експертів, у Київській області не вистачає 500 тис. м2 складських приміщень і ще 500 тис. м2 – по всій Україні. З початку війни ситуація значно погіршилася, зокрема, коли вороги знищували склади, щоб створити продовольчу кризу в Україні. Але економічний розвиток та перспективи євроінтеграції передбачають розвинену логістику. Тож ми розпочали будівництво Логістичного хабу, який включає чотири комплекси в Одеській, Львівській, Дніпропетровській і Київській областях. Будівництво першої черги в Одеській області вже розпочато», – написав Руслан Шостак на своїй сторінці у Facebook.

Для реалізації проекту корпорація Terwin, створена наприкінці жовтня із 17 компаній, співвласниками яких є Руслан Шостак і його бізнес-партнер Валерій Кіптик, у межах так званого закону про інвестнянь підписала меморандум про співпрацю з Офісом залучення та підтримки інвестицій (Ukraine Invest). Очікувана вартість інвестицій – від 500 млн доларів США із можливістю розширення до 1 млрд доларів.

Ukraine Invest допомагатиме інвесторам в процесі підготовки та реалізації проекту, зокрема, консультуватиме щодо необхідних документів та допомагатиме у зустрічах з місцевими посадовцями.

Окрім того, відповідно до «закону про інвестнянь», держпідтримка інвесторам може надаватися у формі податкових пільг, права на користування землею за спецумовами, будівництва чи реконструкції необхідної інфраструктури за кошти держави.

Що таке Логістичний хаб Terwin

Раніше в інтерв’ю Forbes Ukraine Руслан Шостак розповів, що чотири логістичні центри в різних регіонах України передусім будуть підтримкою онлайн-ритейлу, але також обслуговуватимуть і офлайн-магазини мереж Eva і Varus та кур’єрську доставку, що впроваджується у них.

Будівництво першого такого логістичного центру площею 200 тис. м2 вже триває на Одещині. Наразі збудовано близько 40 тис. м2, завершення планується у 2024 році. Центри у Львівській, Київській і Дніпропетровській областях мають бути збудовані до кінця 2028 року. Імовірне залучення в проект коштів інвесторів зі США.

Проект логічтичного хабу передбачає відновлювальні джерела енергії, повний цикл переробки та утилізації відходів, комплексну інфраструктуру.

У 17 компаніях, об'єднаних у корпорацію Terwin, працює 30 тис. людей. Сумарні активи корпорації становлять 1,6 млрд доларів, сукупний виторг компаній у довоєнний період сягав 2 млрд, а сукупний виторг за 2023 рік становить 1,7 млрд доларів.