До приватизації завод належав «Укроборонпрому»

У четвер, 26 вересня, відбувся організований регіональним відділенням Фонду держмайна України аукціон з продажу Івано-Франківського котельно-зварювального заводу. Під час торгів лот подорожчав у 127 разів. За понад 2,5 млрд грн його купило приватне підприємство «Вестхім».

За актив на вул. Хриплинській, 11 у промзоні Івано-Франківська змагалися 13 учасників. Завод, розташований на 14 га, продавали зі стартовою ціною 20,4 млн грн. В усіх трьох раундах аукціону переможцем стало підприємство «Вестхім» франківського бізнесмена Богдана Пукіша, яке купило лот за 2 млрд 597 млн грн.

Площа Івано-Франківського котельно-зварювального заводу – 51,2 тис. м2. На його території розміщені виробничі, складські, адміністративні, а також допоміжні будівлі. На балансі підприємства – 22 одиниці транспорту та спецтехніки 1974-2003 років випуску.

Додамо, що державне підприємство в Івано-Франківську створили на базі фронтової майстерні для оновлення автомобільної техніки. Завод почав діяти відразу після війни, у 1945 році, виробляючи котли та радіатори центрального опалення.

До 2010 року 63-й котельно-зварювальний завод належав Міноборони, а потім його включили до складу державного концерну «Укроборонпром». До приватизації завод став банкрутом, заборгувавши працівникам та бюджету понад 36 млн грн. За умовами аукціону, новий власник упродовж півроку має погасити всі борги підприємства.

За даними аналітичного порталу YouControl, переможець торгів – ПП «Вестхім» засноване в Івано-Франківську у 1993 році Богданом Пукішом і виробляє машини та устаткування спеціального призначення. Статутний капітал підприємства – 100 тис. грн.