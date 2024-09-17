За актив на вул. Січових Стрільців, 32 у Калуші змагалися 5 учасників

У понеділок, 16 вересня, відбувся організований регіональним відділенням Фонду держмайна України аукціон з продажу частини виробничих приміщень Держпродспоживслужби у Калуші. Під час торгів приміщення подорожчало у 4 рази. За понад 1,5 млн грн його купив місцевий підприємець Андрій Білик.

За актив на вул. Січових Стрільців, 32 у Калуші змагалися 5 учасників. Приміщення загальною площею 360 м2 продавали зі стартовою ціною 361 тис. грн.

В усіх трьох раундах аукціону переможцем став Білик Андрій Богданович, який купив лот за 1 млн 559 тис. грн. Таким чином, квадратний метр будівлі обійшовся новому власнику у понад 4,3 тис. грн.

За даними аналітичного порталу YouControl, ФОП Білик Андрій Богданович зареєстрований у Калуші у жовтні 2018 року. Підприємство займається транспортними послугами та роздрібною торгівлею одягом.