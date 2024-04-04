Засновник німецької компанії Knauf понад 20 років був почесним консулом Росії

Деякі німецькі компанії будівельних матеріалів співпрацюють з Росією та допомагають відбудовувати знищений та тимчасово окупований росіянами Маріуполь. Про це повідомив ввечері середи, 3 квітня, німецький телеканал Тagesschau із посиланням на отримані репортерами журналу ARD світлини маріупольського будівництва.

За даними ARD, до російської відбудови зруйнованого Маріуполя причетні щонайменше дві німецькі компанії. Йдеться про підприємства Knauf та WKB Systems, які надають свої матеріали для будівництва об’єктів у Маріуполі.

На відео та світлинах телеканалу видно, як на будівельних майданчиках стоять мішки з назвами Knauf та WKB. Зазначається, що компанія Knauf не приховує, що має бізнес в Росії. На додаток офіційний дилер німецької компанії в Росії публічно підтверджує, що побудував проект житлового будинку зі своїх будматеріалів за дорученням російського Міноборони.

Верхівку цих компаній пов’язують з російською владою – так, засновник компанії Knauf Ніколас Кнауф понад 20 років був почесним консулом Росії, та продовжував засуджувати санкції західного світу проти РФ до 2018 року. Наразі, за інформацією Кнауфа, у російській філії його компанії працюють 4000 людей, а компанія є дуже прибутковою.

Крім того, компанія WKB Systems, яку також помітили на будмайданчиках у Маріуполі, має російського власника. Йдеться про основного акціонера компанії – Віктора Бударіна, проти якого досі не запроваджені санкції.

Бударін використовував свою компанію для постачання матеріалів російській будівельній галузі. Журналісти з посиланням на митні дані повідомили, що WKB кілька років поспіль постачала російським заводам цілі установки з виробництва газобетонних блоків. Установки передавалися одній з російських компаній Віктора Бударіна – за даними ARD, саме тій компанії, матеріали якої використовують на будівництві в Маріуполі.

Зазначимо, паралельно співпрацюючи з окупантами, компанія Knauf продовжує працювати в Україні. На сайті української філії компанії заявляють, що Knauf працює «на кращих принципах сімейного бізнесу і зуміла зберегти ці цінності, попри глобальний масштаб своєї діяльності».

Компанія має два підприємства в Україні – одне в Києві, а друге – в окупованому донецькому Соледарі, де також розташовані найбільші соляні шахти Європи.