З 18 структур Siemens в Росії більшість вже ліквідована чи перебуває у процесі ліквідації

Російський підрозділ німецької технологічної компанії Simens оголосив про початок процесу ліквідації у лютому 2024 року. Компанія зазнала колосальних збитків через санкції проти Росії та неможливість імпортувати продукцію, повідомили у понеділок, 12 лютого, російські ЗМІ.

Російська структура Siemens AG «ООО “Системс”» заявила про добровільну ліквідацію через «неможливість продовжувати свою звичну діяльність». Закриття бізнесу в Росії пов’язане з неможливістю імпортувати продукцію до Росії, повідомляється у звітах компанії за 2023 рік.

Російські ЗМІ заявили, що за 2023 рік «ООО “Системс”» заробила всього 278,8 млн рублів, коли за 2022 рік прибуток становив 6,32 млрд рублів. Зазначається, що в російського підрозділу компанії майже не залишилося активів, окрім дебіторського боргу та грошей на рахунках.

Окрім того, німецька Siemens ще у березні 2022 року заявила про припинення нових замовлень та поставок до Росії, що негативно вплинуло на її прибутковість. Значну роль у ліквідації російського підрозділу компанії зіграли європейські санкції, які заборонили імпорт продукції до Росії.

Зазначимо, наприкінці 2023 року у Росії були зареєстровані 18 структур, пов'язаних із Siemens AG. Більша частина з них вже ліквідована чи перебуває у процесі ліквідації. Ще частина змінила власників.

У березні 2022 року Simens повідомив про зупинку постачання в Росії швидкісних поїздів «Сапсан».