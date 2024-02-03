Компанія Sony ввела обмеження для російських та білоруських акаунтів Steam, вони не можуть активувати її ігри. Про це повідомляє російське ЗМІ Meduza із посиланням на російського дистриб'ютора «Бука».

«Видавець обмежив активацію цієї гри на території РФ і Білорусі. Тобто гра не активується на російських і білоруських акаунтах Steam. На території інших країн гра активується успішно», – йдеться у повідомленні.

Російський магазин ігор Steampay також повідомив про обмеження.

Нагадаємо, у березні 2022 року Ігровий підрозділ корпорації Sony – Sony Interactive Entertainment оголосив, що припиняє постачати всю свою продукцію до Росії, включно з ігровими консолями PlayStation. Таким чином Sony підтримали Україну та засудили Росію за розпочату війну.