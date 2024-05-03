Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Радослав Сікорський провели телефонну розмову, під час якої відзначили позитивну динаміку в українсько-польських відносинах. Про це повідомила прес-служба МЗС України пізно ввечері, 2 травня.

«Під час нашої розмови ми з Радославом Сікорським відзначили позитивну динаміку в українсько-польських двосторонніх відносинах. Ми також обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, шлях України до Європейського Союзу та Формулу миру президента Зеленського», – зазначив Кулеба.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці квітня польські фермери припинили блокаду останнього заблокованого КПП на кордоні України. Таким чином поляки, принаймні тимчасово, зняли припинили блокування руху вантажних транспортних засобів з українського кордону.

Це сталося після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.

Польські фермери з листопада 2023 року з перервами блокували кордон з Україною, тимчасово не пропускаючи ні вантажівки з українським збіжжям, ні автобуси, ні військову допомогу для ЗСУ. Причиною такого блокування став протест проти рішення Євросоюзу продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року. Блокада негативно вплинула на перебіг польсько-українських відносин.