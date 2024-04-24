Польські підприємці працевлаштовують українців через культурну близькість та швидку адаптацію

Більшість українців, які працюють в Польщі, отримують мінімальну зарплату – приблизно 3,2 тис. злотих (31 тис. грн). Лише кожен десятий українець заробляє понад 5 тис. злотих. Компанія з працевлаштування Personnel Service опублікувала звіт «Барометр польського ринку праці» й розповідає, що у польському управлінні соціального страхування станом на квітень 2024 року зареєструвалися 762,2 тисячі українців. Це на 3% більше ніж торік.

«В українцях підприємці цінують насамперед низький мовний бар'єр, культурну близькість та швидку адаптацію. Ось чому працевлаштування людей з інших країн не є найкращим рішенням. Коли з'являється мовний бар'єр або великі культурні відмінності, все ускладнюється», – пояснює експерт ринку праці та засновник Personnel Service Кшиштоф Інглот.

У «Барометрі польського ринку праці» зазначають, що кожен третій українець заробляє в Польщі від 3,2 до 4 тис. злотих нетто на місяць (після сплати податків), а 30% відсотків отримують від 4 до 5 тис. злотих нетто на місяць. Від 5 до 6 тис. злотих нетто отримує 7% українців, а понад 6 тис. злотих нетто – 4% працівників.

Згідно з даними Personnel Service, 6% українських працівників у Польщі обіймають керівні посади, 57% – середньої ланки, а 37% – нижньої ланки. У дослідженні йдеться, що зароблені в Польщі гроші українці відкладають і живуть скромно. Більшість витрачає максимум тисячу злотих на місяць. Це можливо завдяки пільгам від роботодавців. Зокрема, це стосується транспорту та оренди житла.