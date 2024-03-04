У порівнянні з першим роком великої війни, справи пішли вгору

За підсумками четвертого кварталу 2023 року середня номінальна зарплата за галузями економіки в Україні становила 19 тис. 231 грн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Раніше уряд прогнозував, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 грн, а скориговане на інфляцію зростання становитиме 10,1%.

У 2022 році, в перший рік війни, скоригована середня зарплата зменшилась на майже 12% (14,85 тис. грн брутто) у порівнянні з 2021 роком через інфляцію у 26%. Торік інфляція була утричі нижчою.

Державна служба статистики повідомляє, що у першому кварталі торік середня номінальна зарплата становила 15 436 грн, у другому – 17 176 грн, у третьому – 17 937 грн.

Де заробляють найбільше

Ці числа – середній показник по всіх галузях економіки. Найвищі ж зарплати – 41+ тис. грн – торік були у штатних працівників в галузі «Інформація та телекомунікації». Упродовж року їхня зарплата зросла на понад 23%.

На 24% протягом року зросла зарплата працівників галузі «Фінансова та страхова діяльність». Фінансисти заробляють в середньому 37 477 грн.

На третьому місці за зростанням і сумою виплат перебувають працівники галузі «Державне управління та оборона». Тут зарплати зросли на 12,2% – до 28 516 грн.

За ними – працівники галузі «Професійна, наукова та технічна діяльність», зарплати яких за рік зросли на 13,8% – до 25 860 грн.

Найменше зросли зарплати у галузі освіти – на 0,5%. Тут зараз платять в середньому 13,5 тис. грн. А от у працівників архівів, бібліотек, музеїв, а також у митців і працівників галузі розваг зарплати навіть зменшились – на 1,6 і 3,6% відповідно. На кінець року вони становили 12,2 і 12,6 тис. грн.

Очікування

З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 7100 грн. За прогнозами уряду, середня зарплата впродовж року із коригуванням на інфляцію зросте на 8,5% і становитиме 21,8 тис. грн.

У 2025 році, вважають урядовці, середня зарплата в Україні становитиме 25 732 грн, а у 2026 – 30 260 тис. грн.