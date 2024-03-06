Через брак чоловіків жінки посідають їхні посади, щоб економіка країни працювала

Через мобілізацію та небажання деяких чоловіків працювати офіційно (щоб не йти в ТЦК) в Україні виник дефіцит працівників за так званими чоловічими професіями. Їхні місця все частіше посідають жінки, кажуть у Державній службі зайнятості, пише РБК-Україна.

Наприклад, у 2023 році роботу на будівництві через Державну службу зайнятості знайшли 1200 жінок. Зараз серед працівників галузі загалом 38% є жінками. Для порівняння, перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну – у 2021 році – в будівельній галузі було лише 20% жінок.

У Держслужби зайнятості виникають проблеми із закриттям вакансій водіїв, слюсарів, електромонтерів, електрогазозварювальників, тож на ці посади все частіше беруть жінок. Також жінок працевлаштовують на посади машиністок на шахтах, трактористок. Перед початком роботи вони проходять відповідне навчання.

Окрім того, жінки все частіше ідуть працювати в ритейл не лише касирками, а й охоронницями і навіть вантажницями. Такий же тренд помітний в сегменті автозаправних станцій, говорять в Асоціації ритейлорів України.

Як інформував ZAXID.NET, за підсумками 2023 року в Україні зросла середня номінальна зарплата. Найбільше в Україні заробляють працівники галузей «Інформація та телекомунікації» і «Фінансова та страхова діяльність». Найменше заробляють освітяни, працівники закладів культури і сфери мистецтва та розваг.