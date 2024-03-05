Жінки змогли увійти до вагону, коли одна із них сказала, що чинна військовослужбовиця

У вівторок, 5 березня, на головному залізничному вокзалі Львова провідник потяга «Львів – Запоріжжя» Петро Ковбасюк під час посадки не пускав у вагон жінок, мотивуючи це тим, що «першим має зайти чоловік». Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла поетка і військовослужбовиця Ірина Бобик.

«Пан провідник, Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир (чоловіка не було, і гурт пасажирок чекав на пероні). На мої спроби вирішити ситуацію мирно (я нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки – теж люди) пан провідник не реагував», – написала Ірина Бобик.

Лише коли Ірина Бобик сказала, що вона – чинна військовослужбовиця, провідник зрештою пропустив жінок у вагон.

«Я, звісно, розумію, що ситуація – не кінець світу. Але я за те воюю, щоб у тилу мене змушували себе відчути недолюдиною на догоду магічному мисленню і давнім забобонам?», – додала Ірина Бобик.

У коментарях до допису ще кілька жінок розповіли, що із ними траплялися подібні ситуації на львівському вокзалі, до того ж, іноді у вагон не пускали провідниці.

Через своїх представників «Укрзалізниці» вибачилася перед Іриною Бобик за інцидент і запевнила, що дотримується принципу рівності пасажирів.

«Ми обов'язково привернемо увагу працівників до ситуації та проведемо процес перевиховання, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. Ми не забобонні і серйозно ставимося до цього випадку і зобов'язуємося ретельно розглянути цю ситуацію та вжити необхідних заходів», – ідеться в коментарі «Укрзалізниці».