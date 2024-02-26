Віктор Пилипенко (зліва) є відкритим геєм, військовослужбовцем та активістом ЛГБТ-спільноти

Українська православна церква Київського патріархату відкликала нагороду військовослужбовцю 72 ОМБр імені Чорних Запорожців Віктору Пилипенку через його приналежність для ЛГБТ-спільноти. Військового, який отримав нагороду на початку лютого, є відкритим геєм та воює на Донбасі, позбавили нагороди через «відкриту пропаганду гріховної ідеології», повідомили у прес-службі формально припиненої УПЦ КП у неділю, 25 лютого.

8 лютого почесний Патріарх Філарет Денисенко відзначив медалями бійців 72 ОМБр, вручивши медалі за «Жертовність і любов до України». Нагороду отримав увесь особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону бригади, у складі якого служить уродженець Рівного Віктор Пилипенко. 15 лютого медалі отримали командир медпункту Юрій Литвиненко та Віктор Пилипенко, які прибули з Донецької області для передачі нагород військовим.

Віктор Пилипенко, який відкрито заявляв про свою гомосексуальну орієнтацію, повідомив у своєму дописі, що почесний патріарх Філарет та УПЦ КП кардинально змінили свою думку про представників ЛГБТ-спільноти. За словами Пилипенка, Філарет особисто подякував йому, вручивши нагороду.

Нагорода Віктору Пилипенку від формально припиненої УПЦ КП

«Я щиро радий, що виходячи з того, що патріарх Філарет зробив такий крок і подякував мені, відкритому гею та активісту правозахисту за захист – вручив мені медаль зі своїм підписом та печаттю, він та очолюваний ним Київський патріархат кардинально змінили свою позицію щодо ЛГБТ+ людей та більше не вважають нас “гріховними” та такими, що є причиною коронавірусу», – повідомив Віктор Пилипенко.

У неділю, 25 лютого, у прес-службі формально припиненої УПЦ КП відреагували на допис військовослужбовця та заявили, що інформація про підтримку ЛГБТ-спільноти з боку церкви є «відвертою брехнею і маніпуляцією». Як повідомляє прес-служба Церкви, Пилипенко отримав подяку виключно як захисник, а не активіст ЛГБТ-спільноти. Також в УПЦ КП додали, що Філарет не вручав медаль військовому особисто та не знав про його орієнтацію.

Посилаючись на Священне Писання, прес-службі УПЦ КП заявила, що займає принципову негативну позицію щодо «содомського гріха» та засуджує «пропаганду одностатевих шлюбів».

«Ми дякуємо воїну Віктору Пилипенку (як і всім нашим захисникам за те, що вони захищають нашу свободу та територіальну цілісність) за його військові заслуги, але не розділяємо його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ. Повідомляємо, що зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога, вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку анульованою», – повідомили у прес-службі церкви.

Віктор Пилипенко, реагуючи на скасування своєї нагороди, заявив, що Філарет, нагороджуючи військовослужбовців, здійснив піар-акцію для своєї конфесії.