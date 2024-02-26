Патріарх Філарет анулював нагороду військовому через його орієнтацію
Церква засудила військовослужбовця Віктора Пилипенка за його відкриту гомосексуальність та відкликала нагороду
Українська православна церква Київського патріархату відкликала нагороду військовослужбовцю 72 ОМБр імені Чорних Запорожців Віктору Пилипенку через його приналежність для ЛГБТ-спільноти. Військового, який отримав нагороду на початку лютого, є відкритим геєм та воює на Донбасі, позбавили нагороди через «відкриту пропаганду гріховної ідеології», повідомили у прес-службі формально припиненої УПЦ КП у неділю, 25 лютого.
8 лютого почесний Патріарх Філарет Денисенко відзначив медалями бійців 72 ОМБр, вручивши медалі за «Жертовність і любов до України». Нагороду отримав увесь особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону бригади, у складі якого служить уродженець Рівного Віктор Пилипенко. 15 лютого медалі отримали командир медпункту Юрій Литвиненко та Віктор Пилипенко, які прибули з Донецької області для передачі нагород військовим.
Віктор Пилипенко, який відкрито заявляв про свою гомосексуальну орієнтацію, повідомив у своєму дописі, що почесний патріарх Філарет та УПЦ КП кардинально змінили свою думку про представників ЛГБТ-спільноти. За словами Пилипенка, Філарет особисто подякував йому, вручивши нагороду.
Нагорода Віктору Пилипенку від формально припиненої УПЦ КП
«Я щиро радий, що виходячи з того, що патріарх Філарет зробив такий крок і подякував мені, відкритому гею та активісту правозахисту за захист – вручив мені медаль зі своїм підписом та печаттю, він та очолюваний ним Київський патріархат кардинально змінили свою позицію щодо ЛГБТ+ людей та більше не вважають нас “гріховними” та такими, що є причиною коронавірусу», – повідомив Віктор Пилипенко.
У неділю, 25 лютого, у прес-службі формально припиненої УПЦ КП відреагували на допис військовослужбовця та заявили, що інформація про підтримку ЛГБТ-спільноти з боку церкви є «відвертою брехнею і маніпуляцією». Як повідомляє прес-служба Церкви, Пилипенко отримав подяку виключно як захисник, а не активіст ЛГБТ-спільноти. Також в УПЦ КП додали, що Філарет не вручав медаль військовому особисто та не знав про його орієнтацію.
Посилаючись на Священне Писання, прес-службі УПЦ КП заявила, що займає принципову негативну позицію щодо «содомського гріха» та засуджує «пропаганду одностатевих шлюбів».
«Ми дякуємо воїну Віктору Пилипенку (як і всім нашим захисникам за те, що вони захищають нашу свободу та територіальну цілісність) за його військові заслуги, але не розділяємо його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ. Повідомляємо, що зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога, вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку анульованою», – повідомили у прес-службі церкви.
Віктор Пилипенко, реагуючи на скасування своєї нагороди, заявив, що Філарет, нагороджуючи військовослужбовців, здійснив піар-акцію для своєї конфесії.