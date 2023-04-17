Наразі Павло Лагойда перебуває на фронті

Мати військового Павла Лагойди, який є учасником ЛГБТ+ спільноти, стала жертвою погроз з боку невідомих зловмисників. Жінці погрожували спалити дім, де вона проживає, повідомив у п'ятницю, 15 квітня, Павло Лагойда.

За словами військового, його матері подзвонили невідомі особи, які почали погрожувати спалити дім, де живе Павло Лагойда та вона. Пізніше до місця, де живе жінка, приїхав чоловік, який почав фотографувати будинок.

«Пізніше до мого будинку де я живу, під'їхала машина! З машини виліз водій і почав фотографувати мій будинок, благо на вулиці була мама, випустила собаку і він водія злякав», – розповів Павло Лагойда.

За словами військового, мати звернеться до поліції. У спільноті «Військові ЛГБТІК+» заявили, що напади на активістів та представників ЛГБТ+ спільноти в українському війську можуть бути прямою роботою на Росію чи її агентуру.

«Будь-які напади на активістів, котрі створюють позитивний імідж розвитку демократії в Україні за кордоном, їх дискримінація, погрози та приниження є російськими диверсіями та підривною діяльністю проти держави України, її народу під час війни», – повідомили у спільноті.

Павло Лагойда та «Військові ЛГБТІК+» закликали Верховну раду ухвалити законопроєкт №5488, який поклинакий захищати ЛГБТ+ військових та інших представників спільноти від злочинів та дискримінації.