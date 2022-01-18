Раніше Верховний суд відмовив Філарету у визнанні недійсним Помісного собору

Патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду Києва із вимогою зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті поновити Українську православної церкви Київського патріархату.

У повідомленні, опублікованому на сайті суду 18 січня, йдеться, що позивач просить ОАСК зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті зареєструватии постанову, яка скасує припинення релігійного об’єднання УПЦ КП.

Крім того, суд також просядть визнати протиправною бездіяльність Держетнополітики щодо реєстрацій у держреєстрі відповідної постанови. Сам ОАСК зазначив, що вирішує наразі питання відкриття провадження за даним позовом.

Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі Україна отримала Єдину помісну незалежну церкву. Її настоятелем став представник УПЦ Київського патріархату Епіфаній. УПЦ Московського патріархату майже повним складом собор проігнорувала. Участь у ньому взяли тільки два її митрополити: Вінницький і Барський Симеон та Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко). За це УПЦ МП позбавила обох сану, а нову церкву назвала розкольницькою.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Церемонія відбулася в Патріаршому соборі Святого Георгія в Стамбулі. 7 січня Томос про автокефалію представили у Софії Київській.

УПЦ КП стверджує, що собор, на якому було ухвалено рішення про розпуск організації, не був правочинним. Патріарх Філарет звинуватив екс-президента Петра Порошенка та настоятеля ПЦУ Епіфанія в невиконанні домовленостей, нібито досягнутих під час Обʼєднавчого собору, і ліквідації Київського патріархату. За словами Філарета, він повинен був керувати церквою після обрання Епіфанія головою ПЦУ.

У грудні 2019 року ПЦУ на соборі провела юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної церкви. Розширений архієрейський собор був організований з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви. У червні 2021 року Верховний суд України підтвердив, що УПЦ КП була ліквідована законно і подальші спроби довести зворотне в судах не мають жодних перспектив.