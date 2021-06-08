Колишній патріарх Філарет прагне зберегти Київський патріархат

Верховний суд України постановив, що УПЦ КП на Помісному соборі УПЦ КП 15 грудня 2018 року була ліквідована законно і подальші спроби довести зворотне в судах не мають жодних перспектив. Про це у своєму Facebook написав митрополит ПЦУ Євстратій.

«Суд остаточно поставив крапку в численних намаганнях колишнього предстоятеля УПЦ КП оскаржити рішення Помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року, який було скликано ним особисто разом з Архієрейським Собором УПЦ КП у Малій Софії. На якому він головував, рішення якого разом з президією Собору першим підписав. А потім вирішив, що це все «було ситуативно», – зазначив він.

У своєму рішенні Верховний суд зазначив, що подібні церковні питання не можуть розглядатися у світських судах, тому що держава відділена від церкви. А будь-яке рішення суду трактувалося б як втручання у внутрішні церковні справи.

За словами Євстратія, таким чином Верховний суд створив прецедент того, що всі внутрішні питання релігійних організацій, які керуються власними статутами та нормами, не можуть оскаржуватися у світських судах.

Судді наголосили, що це рішення «ухвалене статутними органами релігійного об’єднання у межах своїх повноважень, а тому є виключно внутрішньою діяльністю релігійної організації, втручання органами державної влади у яку не допускається».

Таким чином, «держава, у тому числі й судова влада, не має права втручатись у діяльність церкви, зокрема переглядати (ревізувати, скасовувати) рішення найвищого органу влади в галузях віровчення, церковного управління і церковного суду, тобто законодавчої, виконавчої, судової влади».

Мається на увазі те, що Суд не може скасувати рішення про розпуск УПЦ КП, прийняте на Помісному соборі УПЦ КП, яке підписав патріарх Філарет і єпископат цієї церкви, повідомляє портал сайт «Духовний фронт України».

Як інформував ZAXID.NET, 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі Україна отримала Єдину помісну незалежну церкву. Її настоятелем став представник УПЦ Київського патріархату Епіфаній. На роль настоятеля від УПЦ КП також було висунуто митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Від УПЦ МП кандидатом був митрополит Вінницький і Барський Симеон. УАПЦ не висунула кандидатів – її глава митрополит Макарій взяв самовідвід.

УПЦ Московського патріархату майже повним складом собор проігнорувала. Участь у ньому взяли тільки два її митрополити: Вінницький і Барський Симеон та Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко). За це УПЦ МП позбавила обох сану, а нову церкву назвала розкольницькою.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Церемонія відбулася в Патріаршому соборі Святого Георгія в Стамбулі. 7 січня Томос про автокефалію представили у Софії Київській.

В Українській православній церкві Київського патріархату стверджують, що собор, на якому було ухвалено рішення про розпуск організації, не був правочинним. Патріарх Філарет звинуватив експрезидента Петра Порошенка та настоятеля ПЦУ Епіфанія в невиконанні домовленостей, нібито досягнутих під час Обʼєднавчого собору, і ліквідації Київського патріархату. За словами Філарета, він повинен був керувати церквою після обрання Епіфанія головою ПЦУ.

У грудні 2019 року ПЦУ на соборі провела юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної церкви. Розширений архієрейський собор був організований з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.