Вантажівки з українським зерном можуть рухатися виключно транзитом через територію Польщі

У пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» польській мітингарі розблокували рух для українських вантажівок. Про розблокування повідомили у понеділок, 29 квітня, у прес-службі ДПСУ.

Польські фермери, які протестують проти безмитної торгівлі ЄС та України, розблокували рух вантажівок на КПП, який сполучає Польщу та Львівську область. Оформлення транспорту та пропуск машин через кордон наразі відбувається у звичайному режимі.

«Водночас на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Скільки поляки планують пропускати українські вантажівки, наразі невідомо. Нагадаємо, 5 квітня протестувальники вже частково розблокували рух вантажівок в пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» – з 28 березня поляки не пропустили жодної вантажівки в цьому пункті пропуску.

До слова, «Гребенне – Рава-Руська» залишався єдиним КПП, на якому поляки продовжували блокувати рух вантажівок. Нещодавно протестувальники розблокували пункт пропуску«Дорогуськ–Ягодин», де акція тривала з 9 лютого 2024 року.

Зазначимо, польські фермери з листопада 2023 року з перервами блокують кордон з Україною, тимчасово не пропускаючи ні вантажівки з українським збіжжям, ні автобуси, ні військову допомогу для ЗСУ. Причиною такого блокування став протест проти рішення Євросоюзу продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року.