Поляки блокували кордон з Росією всього п'ять днів

Польські фермери припинять блокаду на польсько-російському кордоні, де вони з 20 березня блокували рух вантажівок. Причиною припинення протестів та розблокування товарообігу з Росією польські протестувальники назвали «прийдешні великодні свята».

Про розблокування кордону з Росією повідомив Polskie Radio Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати у неділю, 24 березня. За його словами, аграрії здивовані тим, скільки товарів надходить з країни-агресорки до Євросоюзу.

«Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін із Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан», – заявив Єжи Салітра.

Зазначається, що польські фермери перекрили шлях російським вантажівкам у на КПП «Гжехоткі – Мамоново». Пункт пропуску поляки блокували з 20 березня, пропускаючи одну вантажівку на добу. Згодом організатори протесту заявили про його припинення через те, що нібито наближаються великодні свята. За даними Polskie Radio, раніше протестувальники планували блокувати польсько-російський кордон щонайменше місяць.

Тим часом польські фермери кілька місяців поспіль з перервами блокують кордон з Україною, тимчасово не пропускаючи ні вантажівки з українським збіжжям, ні автобуси, ні військову допомогу для ЗСУ. Причиною такого блокування став протест проти рішення Євросоюзу продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року.