Пікетувальники планують пропускати лише по одному автобусу на дві години

У середу, 20 березня, у пункті пропуску «Медика-Шегині» розпочалося блокування руху автобусів. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

«Про блокування руху пасажирських автобусів учасниками акцій протесту українських прикордонників поінформували польські колеги», – йдеться у повідомленні прикордонників.

За наданою інформацією, обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Організатори таких дій блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині». Вони планують пропускати лише по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Про терміни проведення блокування руху цієї категорії транспорту наразі не відомо.

Перевізників та громадян, які планують поїздку через українсько-польський кордон, просять врахувати цю інформацію. Про відновлення ритмічного руху пасажирських автобусів в пункті пропуску «Шегині» обіцяють додатково повідомити на ресурсах Держприкордонслужби.

P.S. О 16:13 у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомили про блокування руху усіх категорій транспорту в пункті пропуску «Медика – Шегині».

«Орієнтовно до 20:00 (за київським часом) пропуск вантажівок та автобусів буде повністю призупинено. Водночас учасники акцій протесту не пропускатимуть в цьому пункті пропуску й легкові автомобілі. Однак, для цієї категорії транспорту на суміжній стороні є можливість об’їзду мітингувальників», – повідомляють прикордонники.

Зазначимо, у середу, 20 березня, фермери розпочали масові протести у багатьох регіонах Польщі, включно з найбільшими містами. Про це пише RFM24. Повідомляється про понад півтисячі офіційних демонстрацій, у яких візьмуть участь понад 70 тис. фермерів. Через протести виникають проблеми у русі транспорту. Фермери виступають проти «Зеленої угоди», імпорту агропродовольчої продукції з України, обмеження розведення тварин у Польщі та «драматичної ситуації» у сільському господарстві.