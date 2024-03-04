Шмигаль назвав ситуацію з блокуванням військової техніки на кордоні «голосно роздутою»

Під час прес-конференції Кабміну у понеділок, 4 березня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що польські протестувальники не блокують на кордоні з Україною військову техніку та обладнання. Водночас протягом останніх двох тижнів поляки заблокували щонайменше дві партії військових вантажівок, які придбали волонтери у Великій Британії.

«Дуже важливо, що попри протести польських перевізників, фермерів не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Тобто всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну», – заявив Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, випадки блокування «голосно роздуваються» у Telegram-каналах, проте всі вони стосуються нібито не військової техніки, а комерційних автівок, які везуть «пі різним виглядом». Шмигаль підкреслив, що жоден вантаж, який був офіційно зареєстрований як військова чи гуманітарна підтримка, нібито не затримували на польсько-українському кордоні.

Зазначимо, волонтер Назар Смик, який живе у Великій Британії та займається закупівлею військової та промислової техніки для України, неодноразово заявляв про те, що польські протестувальники блокували вантажівки із допомогою для українських військовослужбовців. Перший випадок блокування стався на КПП «Медика» 19 лютого, коли поляки не пропускали машини ні з гуманітарною допомогою, ні з обладнанням, необхідним для українських військових. За словами Назара Смика, допомога для ЗСУ три дні стояли на кордоні.

Тоді йшлося про дві його фури з вантажівками та дві фури з пікапами. Зокрема, Daf з краном для завантаження снарядів на момент блокування мав би вже застосовуватися 47 бригадою на фронті.

Після розголосу вантажі Назара Смика пропустили 20 лютого. Імовірно, Шмигаль назвав «голосно роздутою» саме ситуацію з блокуванням вантажівок волонтера.

Сам волонтер заявив, що польські митники уночі знайшли саме його фуру у черзі та тихо провезли її через протестувальників, щоб уникнути більшого скандалу. Проте згодом ситуація з вантажем волонтера повторилася.

3 березня Назар Смик заявив, що польські протестувальники вдруге перекрили проїзд вантажівкам Daf для ЗСУ. Блокування відбулося також на КПП «Медика – Шегині» – цього разу поляки не пропустили дві вантажівки з чотирма військовими авто Daf. За словами волонтера, вантажі вже були оплачені та йшли з фондів для українських бригад – зокрема, для 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».

За словами Назара Смика, польська поліція на кордоні на ситуацію з блокуваннями військової техніки ніяк не реагує – вдруге правоохоронці намагалися перевезти вантажі на інший КПП, де стоять великі черги вантажівок зі збіжжям. Волонтер додав, що проблеми виникають з кожною фурою, яка їде в Україну.

Нагадаємо, довгий час на території Польщі тривають протести польських фермерів та перевізників проти ухвали Євросоюзу про продовження безмитної торгівлі з Україною до 2025 року. Поляки блокують пункти пропуску на кордоні з Україною та систематично влаштовують провокації проти українських водіїв, знищуючи збіжжя та блокуючи шлях українцям. На думку Кабміну, знищення агропродукції з України схоже на сплановані диверсії. Під час конференції 4 березня Денис Шмигаль зазначив, що блокування кордону польськими протестувальниками є «абсолютно безглуздим».