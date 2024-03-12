Польські страйкарі посилюють протести на кордоні з Україною

Польські страйкарі повністю заблокували рух вантажівок з України до Польщі у чотирьох пунктах пропуску: «Медика – Шегині», «Дорогуськ – Ягодин», «Долгобичув – Угринів» та «Зосин – Устилуг». Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі сайту новин «Укрінформ» у вівторок, 12 березня.

«Станом на сьогодні блокування здійснюється на пʼяти пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску «Шегині», «Ягодин», «Угринів» та «Устилуг», – цитує «Укрінформ» Андрія Демченка.

Крім того, польські фермери пропускають по напряму пунктів пропуску «Ягодин» і «Шегині» вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну – за минулу добу це 50 та 30 відповідно.

Станом на ранок 12 березня на пʼяти напрямах у чергах на території Польщі загалом перебували 1500 вантажівок, найбільше – навпроти пункту пропуску «Ягодин».

Андрій Демченко також нагадав, що в ніч на 9 березня польські фермери тимчасово припинили блокувати рух в напрямку пункту пропуску «Корчова – Краківець», втім польські страйкарі планують поновити блокаду з 13 березня.

Андрій Демченко зауважив, що протестувальники не обмежують рух легкових авто та пасажирських автобусів.

Нагадаємо, від листопада 2023 року поляки почали блокувати кордон з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у різних пунктах пропуску, вимагаючи від своєї влади та Європейського Союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. Польські політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.