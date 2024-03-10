У ніч проти 9 лютого польські фермери припинили блокування руху в напрямку пункту пропуску «Краківець». Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Зазначається, що розблокування – це тимчасовий захід, страйк обіцяють поновити 13 березня. Загалом наразі залишаються заблокованими 5 пунктів пропуску з Польщею. У чергах загалом на всіх напрямках перебувають приблизно 1700 вантажівок.

«Хоч і пункт напрямку "Краківець" розблокований і рух там відбувається інтенсивний, але там теж продовжує залишатися черга з вантажівок на території Польщі, в очікуванні перетину кордону в бік нашої держави. Це близько 60 вантажівок», – зазначив він.

Речник ДПСУ зауважив, що українські водії шукають альтернативні шляхи перетину кордону, тому в останні дні збільшились черги на кордоні з іншими країнами-сусідами України. За його інформацією, найбільше транспортних засобів на пункті пропуску «Тиса» з території Угорщини – 1400.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, під час зустрічі з протестувальниками заявив, що не буде закривати польський кордон для агропродукції. Натомість прем'єр пообіцяв фермерам викупити надлишки зерна. Страйкарі на це не погодились і анонсували ще масштабніші протести.