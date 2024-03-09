Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у суботу, 9 березня, під час зустрічі з протестувальниками заявив, що не буде закривати польський кордон для агропродукції. Натомість прем'єр пообіцяв фермерам викупити надлишки зерна. Страйкарі на це не погодились і анонсували ще масштабніші протести. Про це повідомляє Polsatnews.

Туск розкритикував чиновників, відповідальних за сільське господарство, і не виключив відставки когось із них. Водночас, премʼєр зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною, натомість запропонував фермерам підтримку з державного бюджету. Дональд Туск сказав, що допоможе з державних коштів викупити у фермерів надлишок збіжжя, і доручив Міністерству сільського господарства порахувати суму.

На зустрічі з фермерами також був заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, який представив аграріям «конкретні пропозиції», зокрема надання фінансової допомоги, викуп зерна, яке залишилося, та поступки в політиці Європейського Союзу.

Водночас, організатор протестів фермерів Томаш Обшаньскі зазначив, що під час переговорів із прем’єр-міністром нічого не було домовлено, а глава уряду «ні з чим не прийшов». Він також заявив, що страйки фермерів продовжаться.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники посилили акції протесту на кордоні, які переросли в маштабне перекриття доріг поблизу пунктів пропуску. Акція супроводжувалася пропутінськими банерами та висипанням українського зерна із залізничного вагона, яке прямувало транзитом через територію Польщі до Німеччини. Раніше 11 лютого польські фермери зупинили у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт.

У той час заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак не виключив подальших обмежень українського імпорту.