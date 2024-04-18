Польські фермери відновили блокування двох пунктів пропуску 18 квітня

Польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова – Краківець» і «Медика – Шегині». Про це у четвер, 18 квітня, повідомила Держприкордонслужба.

За інформацією від представників Прикордонної варти Польщі, польські фермери поновили блокування руху для вантажівок на двох напрямках. Блокування розпочалось 18 квітня о 9:00 у пунктах пропуску «Корчова» та «Медика», що навпроти українських «Краківець» і «Шегині». У напрямку пункту пропуску «Краківець» обмежується рух вантажівок, що прямують в Україну, а за напрямком «Шегинь» – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

«За наявною інформацією, польські фермери планують блокувати рух на “Краківці” до 9:00 20 квітня і в пункті пропуску “Шегині” до 9:00 19 квітня», – повідомили в Держприкордонслужбі.

Станом на ранок 18квітня в чергах на території Польщі за цими напрямками очікують на вʼїзд в Україну близько 1500 вантажівок. Ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

Додамо, що заблокованими польськими фермерами також залишаються напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». Протестувальники продовжують тут ускладнювати рух вантажівкам, пропускаючи по кілька фур на годину, або взагалі обмежуючи рух. Через ці пункти польські протестувальники за останній час взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі.

«Через «Ягодин», як і раніше, вантажівки в Україну пропускають, але незначну кількість вантажівок, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю цього напрямку», – додають прикордонники.

Що вимагають польські фермери?

Протест організувала спілка фермерів Podkarpacka Oszukana Wieś [Підкарпатське ошукане село]. Саме члени цієї спілки розсипали українське зерно, а її керівник Роман Кондрув [Roman Kondrów] пояснював такі дії безвихіддю і розпачем польських фермерів.

Цього разу не всі сільськогосподарські організації підтримують цю акцію. OPZZ, «Солідарність» та Всепольський фермерський протест відмежовувались від такої форми протесту.

Роман Кондрув причини протесту пояснив тим, що досягнуті з урядом у березні домовленості не виконуються, польські фермери не можуть продавати своє збіжжя, а українське зерно далі надходить до Польщі. Він також додав, що вимагає доплат від уряду за вирощене збіжжя.

Нагадаємо, поляки почали блокувати кордон із Україною з листопада 2023 року. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у пунктах пропуску, вимагаючи від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. А політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.