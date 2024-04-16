Рух на кордоні з Польщею розблокували з 16 квітня

Із 16 квітня польські протестувальники повністю розблокували рух вантажного транспорту на пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» На Львівщині. Про це повідомили у прес-службі львівської митниці.

Зазначається, що вантажівки вагою до 7,5 тонн, автобуси та легковики перетинають державний кордон без перешкод.

«Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Наразі на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави», – додали в Держприкордонслужбі.

Водіїв та перевізників просять урахувати інформацію про черги на кордоні під час планування міжнародних перевезень.

Нагадаємо, поляки почали блокувати кордон із Україною з листопада 2023 року. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у пунктах пропуску, вимагаючи від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. А політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.