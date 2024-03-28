Пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» розблокували орієнтовно до 2 квітня

У четвер, 28 березня, польські фермери, що протестують на кордоні з Україною, тимчасово припинили блокувати рух вантажівок у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув». Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

Польські прикордонники сповістили українських колег, що на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» пропуск вантажного транспорту здійснюється у звичайному режимі. Станом на 13:00 у черзі очікували 120 вантажівок.

При цьому прикордонники Польщі зазначили, що рух вантажівок у цьому пункті пропуску у звичайному режимі триматиме орієнтовно до 2 квітня.

Разом з тим у четвер, 28 березня, завершився черговий раунд українсько-польських урядових консультацій, під час яких обговорювали, зокрема, питання розблокування кордону.

«Очікуємо від Польщі конкретні відповіді на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з Росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску», – сказав прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль.

Нагадаємо, поляки почали блокувати кордон з листопада 2023 року. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у пунктах пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. А Політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.