Польські страйкарі послабили блокаду пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне»

У п’ятницю, 5 квітня, польські протестувальники послабили блокаду пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України страйкарі пропускатимуть до Польщі порожні вантажівки.

Польські прикордонники сповістили українських колег про те, що тепер протестувальники пропускатимуть щодоби по 15 порожніх вантажівок на вʼїзд до Польщі.

«Просимо перевізників врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від “Укртрансбезпеки” щодо черговості заїзду в пункт пропуск», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначимо, що 28 березня 2024 року польські страйкарі повністю заблокували рух вантажівок з України до Польщі у двох пунктах пропуску: «Дорогуськ – Ягодин» та «Рава-Руська – Гребенне».

Нагадаємо, від листопада 2023 року поляки почали блокувати кордон з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у різних пунктах пропуску, вимагаючи від своєї влади та Європейського Союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. Польські політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.