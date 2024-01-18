Група компаній Barry Callebaut є світовим виробником шоколаду і какао-продуктів

Швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut внесли до списку спонсорів війни в Україні. Про це 18 січня повідомило Національне агентство запобігання корупції (НАЗК).

Як наголошують в НАЗК, Barry Callebaut залишилася працювати в Росії, використовуючи маніпулятивні твердження про постачання в РФ товарів первинної необхідності і стверджуючи, що «шоколад є частиною щоденного раціону багатьох».

«Зазначене твердження є маніпулятивним, оскільки відповідно до законодавства країни-агресора ані шоколад, ані какаомісткі продукти харчування не належать до продовольчих товарів першої необхідності», – наголошують в НАЗК. Barry Callebaut не просто продовжує активно підтримувати економіку Росії і не робить спроб засудити наступ Росії на Україну, а й спонсорує агресію проти України.

У листопаді 2022 року Barry Callebaut COCOA AG двічі постачала свою продукцію російській кондитерській фабриці «Верность качеству», шоколад якої входить до армійських сухпайків, на загальну суму близько 180 тис. доларів. Barry Callebaut продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема, у 2023 році на ринок Росії було імпортовано товарів на суму понад 94 млн доларів, що більш ніж утричі перевищує показники 2022 року, у якому імпорт до Росії склав 29 млн доларів.

Серед імпортованих товарів – кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії.

Компанія Barry Callebaut утворена в 1996 році в результаті злиття бельгійської компанії Callebaut і французької Cacao Barry (обидві ці компанії існували з середини XIX століття). У 2013 році Barry Callebaut купив Petra Foods, що зробило Barry Callebaut найбільшим виробником шоколаду та какао. У 2017 році Barry Callebaut оголосила про випуск шоколаду рубінового кольору з назвою Ruby, який з'явився в результаті переробки «рубінових какао-бобів».

Нагадаємо, з 2022 року НАЗК веде перелік міжнародних спонсорів війни, покликаний змінити рішення компаній щодо співпраці з Росією через репутаційні ризики на міжнародній арені. До компаній, які підтримують та фінансують російську агресію проти України, увійшли:

швейцарська компанія Nestlé;

французькі мережі супермаркетів Ашан та Metro;

тютюнові компанії та Philip Morris та Japan Tobacco;

австрійський Raiffeisen Bank;

американську корпорацію Procter&Gamble та інших.

Із повним переліком компаній, які спонсорують російську агресію, можна ознайомитися тут.