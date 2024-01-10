Компанія, яка не виходила на український ринок, активно підтримує російський

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway. Компанія не вийшла з російського ринку з початку повномасштабного вторгнення та продовжує виплачувати податки з роботи понад півтисячі ресторанів, повідомили у прес-службі НАЗК у середу, 10 січня.

За даними НАЗК, Subway активно підтримує свою діяльність на території Росії та продовжує рекламувати там свої ресторани, зокрема, за допомогою підсанкційних російських соцмереж «ВКонтактє»і «Однокласнікі». Окрім того, мережа доставляє їжу через сервіси «Яндекс».

«Компанія заявляє, що турбується про здоровʼя споживачів, але продовжує працювати в Росії, фінансуючи вбивства українців. Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великобританії та Німеччини», – повідомили у прес-службі НАЗК.

У НАЗК зазначили, що компанія працює на ринку Росії понад 20 років та має 550 ресторанів на її території. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Subway ніяк на це не відреагувало та не оголосило ні про вихід, ні про скорочення на території країни-агресорки. Наразі компанія сплачує сотні тисяч доларів податків до російського бюджету, а також працює в обхід законодавства для отримання вигоди.

«Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в Росії. Ця заява в частині неспроможності впливу на власні франчайзи не відповідає дійсності та фактично вводить в оману. У зв’язку з цим, на замовлення Subway російська юридична компанія Nevsky IP LAW провела необхідні аналізи договорів та санкційного законодавства РФ і знайшла відповідні юридичні механізми, які дозволяють законно здійснювати збір роялті з франчайзу та спрямовувати їх на адресу холдингової компанії», – повідомили у прес-службі НАЗК.

В агентстві підкреслили, що жодних спроб засудити російську агресію в Україні з боку Subway не було. Відтак, американська мережа стала спонсором війни в Україні.

Зазначимо, Subway жодного разу не виходила на український ринок. Анонси того, що компанія може запрацювати у Києві, були лише у 2011 та 2013 році, проте вже у 2019 році топ-менеджер Subway заявив, що компанія не відкриє своє представництво в Україні щонайменше до 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення про майбутнє відкриття Subway в Україні вже не йшлося.

Нагадаємо, з 2022 року НАЗК веде перелік міжнародних спонсорів війни, покликаний змінити рішення компаній щодо співпраці з Росією через репутаційні ризики на міжнародній арені. До компаній, які підтримують та фінансують російську агресію проти України, увійшли:

швейцарська компанія Nestlé;

французькі мережі супермаркетів Ашан та Metro;

тютюнові компанії та Philip Morris та Japan Tobacco;

австрійський Raiffeisen Bank;

американську корпорацію Procter&Gamble та інших.

Із повним переліком компаній, які спонсорують російську агресію, можна ознайомитися тут.