Viciunai Group після обіцянок піти з російського ринку продовжують там працювати

Національне агенство з питань запобігання корупції внесло литовського виробника морепродуктів Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни. У НАЗК зазначили, що представники виробника на початку повномаштабного вторгнення обіцяли покинути російський ринок. Але на територї Російської Федерації досі працює один із заводів. Про це повідомили на сайті НАЗК у четвер, 4 січня.

Зазначається, що Viciunai Group, головний офіс якої розташований у Литві, є найбільшим у світі переробником сурімі, вона також є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та Росії. Уберезні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс заявив, що компанія піде з російського ринку протягом 3-4 місяців.

«Натомість стало відомо, що Viciunai не припиняє свою роботу у Росії та залишається одним із найулюбленіших брендів російських споживачів. Viciunai веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у Російській Федерацї», – йдеться у повідомленні.

Офіційний представник Viciunai у Росії – дочірня компанія ТОВ «БалтКо». Там вона надає послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив 2,5 млн доларів.

«Неодноразові заяви про припинення бізнесу та продаж виробництва в Росії ніяк не вплинули на роботу Viciunai Group в Росії. Компанія продовжує спонсорувати війну проти України, сплачуючи великі суми податків до бюджету путінської воєнної машини», – йдеться у повідомленні.

Раніше НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни такі відомі компанії як Knauf, Rockwool, Yves Rocher, Xiaomi Corporation, Great Wall Motor, Mondelez International, Philip Morris International та інші відомі корпорації. Із повним переліком міжнародних спонсорів війни можна ознайомитись на сайті НАЗК.

До слова, Національне агенство з питань запобігання корупції призупинило статус спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank, щоб Австрія не блокувала ухвалення 12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.