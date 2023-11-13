Rockwool внесли у перелік спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло данську компанію Rockwool до переліку міжнародних спонсорів війни. Як повідомили у понеділок, 13 листопада, у прес-службі НАЗК, після початку повомашстбаного вторгення Росії через посередників продукцію компанії продають російським державним підприємствам, зокрема, на замовлення Міністерства оборони РФ.

Данська компанія виготовляє продукцію на основі кам’яної вати. Вона застосовується для утеплення, звукоізоляції та вогнезахисту, призначена для всіх видів будівель і споруд, а також для промислового обладнання та навіть суднобудування.

За даними НАЗК, продукція Rockwool використовувалася під час будівництва та ремонту кораблів ВМФ Росії: Чорноморського флоту в Севастополі, Балтійського флоту, Північного флоту в Мурманську, а також Тихоокеанського флоту.

«Інформація про такі контракти наявна з 2014 по 2021 роки. За роки після анексії Криму компанія Rockwool поставила ізоляційні матеріали щонайменше для 31 корабля та підводних човнів російського флоту, включаючи крейсери, есмінці, атомні підводні човни, фрегати, десантні кораблі, тральщики та розвідувальні кораблі. Виявлено щонайменше 52 контракти на понад 329 млн руб. між дистриб’юторами Rockwool та Міністерством оборони Росії», – йдеться у повідомленні.

У РФ Rockwool працює з 1995 року та володіє чотирма заводами: у місті Балашиха, Московської області, у Виборгу Ленінградської області, у Троїцьку Челябінської області, у ЕВЗ «Алабуга», Республіка Татарстан).

В Росії компанія утримує 1200 робочих місць, що складає близько 10% від всього штату компанії та представлена чотирма компаніями.

«Хоча офіційно ці компанії і не здійснюють прямих постачань власної продукції за держконтрактами РФ, у 2023 році таке постачання їх продукції здійснювалося іншими підприємствами-посередниками», – повідомили у НАЗК.

Серед споживачів продукції Rockwool: ФДУП «Центр финансового и правового обеспечения» Управления Делами Президента РФ, АТ «Центр Эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», що знаходиться під санкціями США з червня 2023 року, Федеральна бюджетна установа «Главный Центр Административно-хозяйственного обеспечения министерства внутренних дел РФ», Федеральна казенна установа «Войсковая часть 52581», АТ «КрымХлеб».

У квітні 2022 року компанія Rockwool оголосила про продовження своєї роботи у Росії.

Раніше НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни такі відомі компанії як Райффайзен Банк, Yves Rocher, Xiaomi Corporation, Great Wall Motor, Mondelez International, Philip Morris International та інші відомі корпорації. Із повним переліком міжнародних спонсорів війни можна ознайомитись на сайті НАЗК.