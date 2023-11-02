Компанія завозить обладнання в Росію і сплачує там податки на мільйони доларів

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло швейцарського виробника продуктів харчування корпорацію Nestlé у перелік міжнародних спонсорів війни. Про це ідеться на сайті НАЗК.

Nestle працює у 187 країнах світу, зокрема і в Росії. Попри російську агресію, Nestlé розширює свою виробничу базу в Росії, що і стало підставою для внесення компанії до переліку.

Своє небажання вийти з російського ринку у корпорації пояснюють «необхідністю забезпечення населення Росії товарами першої необхідності і турботою про своїх співробітників в Росії». Прибуток корпорації від російського ринку становить лише трохи більше 2%, повідомляють в НАЗК з посиланням на WSJ. На початок 2022 року Nestlé мала сім фабрик в Росії із близько 7 тис. працівників.

У жовтні 2022 року, ідеться в повідомленні НАЗК, корпорація Nestlé під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію Росії технічне обладнання для розвитку бізнесу.

Nestlé виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари. По всьому світу у лінію продукції компанії входить понад 2000 брендів. Основні торгові марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea, Purina та інші.

В Росії Nestlé представлена через ТОВ «Нестле Россия», що, за даними НАЗК, сплатила у 2021 році податків на понад 25 млн доларів США. Інформацію про доходи і сплачені в росії податки за 2022 рік компанія так і не опублікувала. Та відомо, що у 2022 році Nestlé імпортувала до Росії напівфабрикатів та сировини на 374 млн доларів, а за 9 місяців 2023 року – на 271 млн.

«Ще під час Другої світової війни компанія працювала на два фронти, постачаючи свою продукцію до складу сухих пайків німецької армії і водночас експортуючи її до країн антигітлерівської коаліції», – нагадують в НАЗК.

Довідка.

Корпорація Nestlé заснована понад 150 років і сьогодні є найбільшим виробником продуктів харчування у світі.

У 1970-80-х роках корпорацію Nestlé звинуватили у маніпуляції матерями в країнах третього світу для просування дитячої суміші на заміну грудному вигодовуванню. У 1984 році компанія погодилась дотримуватись стандартів, але продовжувала агресивний маркетинг і в 90-х.

Окрім того, корпорація є одним з найбільших виробників бутильованої води у світі. На початку 2000-х розпочався ще один бойкот компанії, яка заробляє на продажі води, водночас осушуючи природні джерела і створюючи екологічні катастрофи у країнах третього світу, як-от Пакистан та африканські країни. Наприклад, після домовленостей з урядом Пакистану про пільгові умови для видобутку води, компанія взяла на себе мережі водопостачання: за деякий час вода в кранах місцевих мешканців стала непридатною для пиття.

Також корпорацію кілька разів звинувачували у порушення технологій виробництва, що призвело до захворювання і навіть смертності серед споживачів. Наприклад, у 2015 році у локшині, що компанія виробляла на фабриці в Індії, знайшли свинець.