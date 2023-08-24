Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу Philip Morris International, яка планує будувати завод на Львівщині, та Japan Tobacco International. Компанії продовжують вести бізнес у Росії та сплачують податки в бюджет.

Загалом американська глобальна сигаретна і тютюнова компанія Philip Morris International працює у 180 країнах світу та випускає тютюнові вироби під марками Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS. Як повідомила 24 серпня прес-служба НАЗК, у Росії фірма представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ «Филип Моррис Ижора» в Ленінградській області та філією АТ «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Ижора Кубань» у Краснодарі, а також організацією ТОВ «Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг» з філіями приблизно в 100 містах країни.

«Частка ринку торгових марок "Філіп Морріс Інтернешнл" в Росії склала 30,1% у 2019 році. Так, компанія є одним з найбільших платників податків до російського бюджету, за рахунок якого потім утримується й російська армія. Наразі сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в РФ перевищує 2 млрд. доларів США», – йдеться в повідомленні НАЗК.

Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла на 8% – до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету Росії було сплачено на суму понад 136 млн доларів США.

На початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, щоби зберегти свою репутацію. Однак усі спроби продати бізнес у РФ не мали успіху.

Ще одна компанія, яку НАЗК внесло до списку міжнародних спонсорів війни, – Japan Tobacco International (JTI), яка є лідером тютюнового ринку в Росії [частка ринку близько 34,9%]. На ринку компанія працює під брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» та інші.

«JTI – найбільший інвестор і провідний платник податків у російській тютюновій індустрії. За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили 4,6 млрд доларів. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ», – повідомляє НАЗК.

Хоч представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії, але компанія все ще продовжує виробляти та поширювати продукцію в РФ.