Залізничний районний суд Львова виніс вирок трьом членам злочинного угруповання, які незаконно виготовляли та продавали сигарети під брендом Philip Morris. Суд призначив їм умовні терміни та зобов’язав виплатити Philip Morris понад 1,4 млн грн завданої майнової шкоди.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, восени 2022 року уродженець Києва створив та очолив злочинну групу, яка займалась масовим виготовленням та збутом сигарет. Він залучив двох виконавців, а також інших невстановленим слідством осіб, які безпосередньо виготовляли сигарети. Відомо, що тютюнові вироби виготовляли у складському приміщенні на території Волинської області, використовуючи торгову марку, яка належить Philip Morris. У матеріалах справи вказано, що вони виготовили понад 38 тис. пачок сигарет, які продавали на території Волинської та Львівської областей.

Щодо організатора та двох виконавців правоохоронці порушили кримінальну справу через незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також через використання бренду Philip Morris. У суді вони визнали свою провину та визнали цивільний позов Philip Morris, попросивши використати для сплати компенсації кошти, які вони внесли як заставу. Також троє обвинувачених перерахували по 50 тис. грн на ЗСУ.

Справу розглянула суддя Наталія Палюх, яка визнала членів угруповання винними у незаконному виготовленні та збуті сигарет, а також використання бренду Philip Morris. Організатору угруповання призначили чотири роки тюрми, однак звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном, а двом виконавцям призначили по три роки тюрми, однак також звільнили від відбування покарання з річними іспитовими термінами. Суд також зобов’язав їх виплатити Philip Morris понад 1,4 млн грн завданої майнової шкоди. На вирок ще може бути подана апеляція.