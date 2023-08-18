Личаківський районний суд Львова призначив 420 тис. грн штрафу трьом чоловікам, які продавали через інтернет китайські муляжі продукції Apple, видаючи їх за оригінал. Раніше чоловіків визнали винними у шахрайстві, призначивши умовні терміни, а у серпні 2023 року винесли вирок за незаконне використання бренду Apple.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, троє чоловіків (Василь Климовець, Костянтин Золотухін та Павло Максименко) протягом 2019 – 2020 років імпортували з Китайської народної республіки навушники та муляжі мобільних телефонів із нанесеними логотипами продукції Apple. Вони також придбали коробки, плівки та наклейки з серійними номерами, що імітують упаковку оригінальної продукції компанії Apple. Чоловіки продавали навушники та муляжі телефонів через інтернет.

Під час обшуків у чоловіків вилучили понад 110 навушників з нанесеними логотипами Apple, а також близько 50 телефонів різних моделей.

У листопаді 2022 року Личаківський райсуд Львова визнав чоловіків винними у шахрайстві, однак їх звільнили від тюремного покарання, призначивши по три роки іспитового терміну кожному. На цей вирок подана апеляція.

У серпні 2023 року зловмисників судили за незаконне використання бренду Apple. Справу розглянув суддя Григорій Жовнір, який затвердив угоду про визнання винуватості, яку уклав Василь Климовець, Костянтин Золотухін та Павло Максименко із прокурором. Кожному обвинуваченому призначили по 140 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.