За відпочинок тернополян заплатила львівська турфірма, з якою начебто співпрацювала шахрайка

Кілька сотень тернополян заплатили за відпочинок в Греції, а коли трьома автобусами приїхали в іншу країну, то зрозуміли, що ніхто їх там не чекав. У шахрайську пастку з відпочинком на морі потрапило 230 жителів Тернопільщини, з них понад 100 дітей. Зібрала кошти з туристів жителька Івано-Франківська, яка мала передати гроші в львівську туристичну компанію, однак цього не зробила.

На дешеву ціну на море в Грецію купилося чимало жителів Тернопільщини. В путівку за 340 євро з однієї людини входив проїзд, дворазове харчування та проживання в п'ятизірковому готелі. Пропонувала такий тур на літо жителька Івано-Франківська.

«Оголошення про літній відпочинок жінка розмістила в соціальних мережах. У суму 340 євро з однієї людини входило дев'ять ночей на курорті, дворазове харчування, страховка та доїзд комфортабельним автобусом», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 2 серпня.

Турагентка запевнила усіх клієнтів, що львівська туристична фірма, з якою вона співпрацює, уже забронювала номери. На початку липня два автобуси на Грецію вирушили з Тернополя, а ще один із Борщова. Коли туристи приїхали у зазначений готель, то з'ясувалося, що бронь готель скасував, оскільки жодної проплати за відпочинок ніхто не вніс.

Жителі Тернопільщини поскаржилися на турагентку та львівську компанію в поліцію. За першу ніч люди були змушені оплатили самостійно.

«За свідченням тернополян, один номер вартував від 140 євро. Наступного дня вони вже мали з'їжджати, але у справу втрутилися представники посольства та правоохоронні органи. Львівська туристична агенція, яку вказувала турагентка клієнтам, все-таки виділила 5,5 мільйонів гривень і з власної кишені оплатила тур потерпілих. Після цього керівники турагенції звернулися із заявою до правоохоронних органів. Написали скарги до поліції й самі туристи», – додали в поліції Тернопільщини.

Працівники поліції спільно зі слідчими розшукали підозрювану. Жінка у скоєному зізналася і розповіла, що з 127 тисяч євро вона повернула вже повернула агенції 20 тисяч євро, 15 тисяч доларів та 40 тисяч гривень. Решту коштів вона використала на власний розсуд. Підозрювана запевнила, що решту також компенсує львівській фірмі.

Факт шахрайства з туристами слідчі внесли до ЄРДР. Жінці оголосили підозру відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.