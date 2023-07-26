До пенсіонера приїхав ніби-то прокурор і забрав усі гроші

У Тернополі 76-річний чоловік віддав шахраям понад півмільйона гривень. До пенсіонера увечері подзвонили невідомі і повідомили, що його донька терміново потребує допомоги і їй необхідні гроші. За пів години на порозі тернополянина стояв псевдо-прокурор, який ніби-то приїхав забрати кошти необхідні для лікування доньки.

В поліцію Тернополя звернулася о 21:30 24 липня родичка 76-річного чоловіка. Жінка розповіла, що її батько віддав усі заощадження невідомим людям ніби-то на її лікування. До помешкання пенсіонера виїхала слідчо-оперативна група.

«У ході розмови правоохоронці з'ясували, що до чоловіка того дня близько 18:00 зателефонував невідомий і повідомив про те, що донька потрапила в аварію. Її стан важкий і терміново потрібні гроші на операцію. Допоки додзвонювач спілкувався з чоловіком, його спільник приїхав додому до потерпілого», – повідомили у відділі комунікації управління поліції в Тернопільській області

Шахрай представився чоловіку працівником прокуратури та надиктував начебто текст заяви для проведення лікування на адресу однієї з клінік сусідньої області. Після цього взяв гроші – 577 тисяч гривень та пішов. За кілька годин додому прийшла донька і до тернополянина дійшло, що віддав усі заощадження аферистам.

Слідчі внесли факт в ЄРДР згідно з ч. 3 ст. 190 КК України (Шахрайство у великих розмірах), а працівники кримінальної поліції опрацьовують відео з камер спостереження та встановлюють особи шахраїв.