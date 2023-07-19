Потерпіла втратила і свої гроші, і позичені

Жителька Тернополя вклала півмільйона гривень в неіснуючу компанію з США. Жінка планувала таким чином заробити гроші, адже фірма обіцяла величезні відсотки, але за умови, що необхідно буде вкладати свої кошти. Коли ж тернополянка забажала повернути назад гроші, то зрозуміла, що потрапила в аферу.

До співробітників відділу протидії кіберзлочинності із заявою звернулася 27-річна жителька обласного центру. Жінка розповіла, що потрапила на шахраїв в інтернеті. Декілька місяців тому вона в одній з соціальних мереж знайшла оголошення про роботу у відомій американській компанії. Пропозицією тернополянка зацікавилася, адже йшлося про чималі прибутки.

Жінка спілкувалася з шахраями через соціальні мережі та електронну пошту. Представники компанії повідомили тернополянку, що для заробітку їй необхідно вкласти певну частину власних коштів.

«Правоохоронці з'ясували, що 27-річна жінка здійснила кількасот переказів на різноманітні банківські картки. Жінка була переконана, що скоро зможе отримати всі вкладення і великі відсотки. Проте, коли дійшло діло до повернення, виявилося, що це афера, за яку тернополянка заплатила понад пів мільйона гривень», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Працівники поліції під час розслідування встановили, що жителька обласного центру гроші переказувала кількома платежами. Для того, щоб заробити жінка вклала свої кошти, а також і позичені в друзів.

Правоохоронці внесли відомості за фактом шахрайства до ЄРДР ч. 3 сті.190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах). Зараз поліцейські проводять розслідування і встановлюють людей, причетних до інтернет-афери.