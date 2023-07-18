Під час обшуків поліція вилучила близько 150 тисяч сім-карт різних мобільних операторів та 250 GSM-шлюзів

Кіберполіція викрила організаторів ботоферм, які поширювали ворожу пропаганду та займалися інтернет-шахрайствами. У діяльність ботоферм залучили понад 100 людей, серед яких мешканці Вінниці, Запоріжжя та Львова.

«Фігуранти використовували фейкові акаунти у соцмережах для проведення інформаційно-психологічних операцій агресора, виправдання дій окупантів, розповсюдження протиправного контенту, поширення персональних даних і шахрайства тощо», – повідомили у Нацполіції.

Організатори ботоферм реєстрували тисячі облікових записів ботів у різних соцмережах для запуску реклами, яка порушувала законодавство України. Вони поширювали ворожу пропаганду, також використовували акаунти для незаконного поширення персональних даних громадян України, для інтернет-шахрайств та для розсилання неправдивих повідомлень про замінування.

Кіберполіція та слідчі провели 21 обшук та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, понад 250 GSM-шлюзів та близько 150 тисяч сім-карт різних мобільних операторів.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, мережах або на носіях такої інформації, ст. 190 (шахрайство), ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).