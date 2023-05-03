У результаті спецоперації у різних регіонах України знешкоджено 9 ботоферм і викрито їхніх організаторів

СБУ ліквідувала мережу ботоферм, яка діяла у дев’яти областях України. Правоохоронці повідомляють, що до діяльності були залучені майже 200 тис. акаунтів у соцмережах, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.

Як вказано у повідомленні СБУ за 3 травня, зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва України в умовах війни. Також вони розповсюджували фейки про теракти в українських містах та «мінування» об’єктів з масовим скупченням людей.

Для «розгону» фейків створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram і Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тис. користувачів. У результаті спецоперації у різних регіонах України знешкоджено 9 ботоферм і викрито їхніх організаторів.

Ботоферми діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.

Апаратно-програмні комплекси для «вирощування» ботів фігуранти встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях. Під час обшуків було виявлено:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні «вкиди»;

5 тис. SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку;

GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання.

На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.