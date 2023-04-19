Вже більше року Україна героїчно боронить свої землі та гідно протистоїть ворогу. Окрім поля бою весь цей час Україна воює й на інформаційному фронті. Російські пропагандисти беззупинно щодня продукують все нові і нові матеріали про Україну. Мета доволі очевидна – маніпулювати не лише росіянами, а й українцями, іноземцями та західними партнерами.

ZAXID.NET розповідає про пропагандистські матеріали про Західну Україну за квітень: спростовує фейки та аналізує маніпуляції.

***

Україна активно готується до контрнаступу, допомагають їй у цьому і західні партнери, виділяючи військову допомогу та надсилаючи техніку. Тема українського контрнаступу у всіх на слуху і окупанти через це ніяк не вгомоняться. Тож російських фейків та наративів на цю тематику чимало. Їх поширюють не лише на території Російської Федерації та України, а й у західних країнах-партнерах України.

Так світові ЗМІ цього тижня просували фейк, що президент Володимир Зеленський пообіцяв Польщі західні території України в обмін на допомогу під час контрнаступу. Цю інформацію активно розповсюджували і російські Telegram-канали. Автори повідомлень посилаються на статтю польського журналіста Марека Галася виданню NDP (Niezależny Dziennik Polityczny), яке активно просуває співзвучні з російськими наративи у західному інфопросторі.

Скриншот із російського Telegrem-каналу «Сливы ВСУ»

Інформацію спростовує Центр протидії дезінформації.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Автор статті аргументує свій висновок вирваною з контексту реплікою президента про те, що в майбутньому між Польщею та Україною не буде кордонів», – зазначають у Центрі.

Метою пропагандистів є дискредитація союзної Україні Польщі задля припинення її військової допомоги та підтримки на міжнародній арені. Також така інформація може знівелювати ту допомогу, яку Польща надає Україні в умовах війни, оскільки може виникнути думка нібито насправді Польща допомагає Україні не з добрих намірів.

«Кинджал знищив штаб НАТО у Львові: вбито 200 офіцерів". Ось таку рекламу на воєнну тематику запустили росіяни у соціальній мережі «ВКонтакте». Про такий російський фейк повідомляє проект «Ищи своих». Зазначимо, цей проект створений з ініціативи МВС України для ідентифікації полонених та загиблих солдатів армії Російської Федерації після вторгнення в Україну 2022 року.

Скриншот із Telegram-каналу «Ищи своих»

Росіяни всіляко намагаються підтримувати свій наратив, що насправді їм доводиться воювати із НАТО в Україні. Саме тому вони вигадують такі повідомлення, щоб хоч якось підтверджувати свої слова.

Нагадаємо, вже неодноразово у Кремлі просували подібний наратив. До прикладу, на початку січня секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив: «Події в Україні – це не зіткнення між Москвою та Києвом, це військове протистояння НАТО, а насамперед США та Англії з Росією».

Розповсюдження такої інформації також має свою мету – російські пропагандисти хочуть виправдати невдачі своєї армії на полі бою, адже соромно програвати меншій за чисельністю українській армії, яку раніше взагалі не сприймали, як серйозного противника.

Мобілізація – ще одна тема, якою активно маніпулюють росіяни. У проросійському Telegram-каналі «Легетимный» пишуть, що в Україні начебто відбувається беззаконня із мобілізацією. Як доказ вони поширюють відео, на якому видно, що на землі лежить чоловік, а поруч біля нього стоять військові. Жодних доказів того, що ця ситуація пов’язана саме з мобілізацією, немає.

«Ми зразу писали, що беззаконня воєнкомів буде посилюватися. Черговий факт беззаконня відбувся в Івано-Франківську. Таке відбувається через те, що Банкова дала дозвіл воєнкомам на беззаконня. Зараз цю справу намагаються приховати, блокуючи поширення у ЗМІ», – пишуть у російському Telegram-каналі.

Скриншот із російського Telegrem-каналу «Легитимный»

В Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відреагували на відео, яке шириться в мережах. Там зазначають, що з кадрів незрозумілі всі обставини ситуації і що вже призначили перевірку.

«З даного фрагменту відео неможливо зрозуміти реальну ситуацію, яка трапилась, але користувачі соцмереж вже зробили емоційні висновки. Керівництвом Івано-Франківського обласного ТЦК та СП призначена перевірка щодо даного випадку», – йдеться у повідомленні Івано-Франківського обласного ТЦК та СП.

Скриншот із Facebook Івано-Франківського обласного ТЦК та СП

У центрі запевняють, що у разі виявлення порушень, винних осіб притягнуть до відповідальності. Там також наголошують, що заходи з оповіщення чоловіків проводять в межах повноважень та згідно з чинним законодавством. На момент публікації матеріалу – більше інформації від Івано-Франківського обласного ТЦК та СП не публікували.

Ще один фейк, який нещодавно створили росіяни, стосується олівців. У Telegram-каналі «Медведь» пошили повідомлення, що в інстаграмі нібито з’явився акаунт львівського магазину, який продає русофобські олівці для дітей. Як стверджують росіяни, набори олівців для школярів мають такі надписи: «пакет з трупами російських солдатів» на чорних, «кров, в якій ми втопимо Крим» на червоних і «вогонь, коли ми спалимо Москву» на помаранчевих.

Скриншот із російського Telegrem-каналу «Медведь»

ZAXID.NET спробував знайти вказаний магазин в Instagram, але зробити це не вдалося.

Інформацію про олівці спростовує команда фактчекінгового проекту «Вокс Україна».

«Текст на олівцях, скоріше за все, був доданий у фоторедакторі. Цілком можливо, що це – ворожа ІПСО, аби вчергове дискредитувати українців», – зазначають фактчекери.

Активно росіяни маніпулюють і релігійною тематикою. Російські Telegram-канали поширюють відео із пікету церкви УПЦ МП у Тернополі. Відео оприлюднив, зокрема, канал «Легитимный».

Скриншот із російського Telegrem-каналу «Легитимный»

«За даними нашого джерела, функціонери дійшли до того, що дали розпорядження залучати до провокацій підлітків та малолітніх. З ними простіше створювати пропагандистську картинку», – пишуть в російському Telegram-каналі.

Цей допис до відео у російському Telegram-каналі є маніпулятивним. На пікеті справді були підлітки, але, окрім них, прийшли на подію й громадяни старшого віку, проте про них пропагандисти не пишуть ні слова. В Україні доволі свідома та активна молодь. Присутність молодих людей на таких заходах логічна, адже їм жити в Україні і вони беруть активну участь у житті своєї держави.

В українських ЗМІ висвітлювали протест церкви УПЦ МП у Тернополі. Молоді люди коментували подію, чим підтвердили свою чітку позицію і показали, що прийшли на протест свідомо.

«Хочу, щоб адміністрація міста реагувала правильно і депутати підписали петицію про те, що треба закривати московський патріархат в Україні», – говорить учасник Павло.

Є ще одна новина, не відреагувати на яку росіяни не змогли. За тиждень до Великодня у Львові встановили новий рекорд України – найшвидше задекорували та найшвидше виклали найбільший тризуб із великодніх пасок. На створення такого оригінального тризуба затратили менше ніж півгодини часу та використали 1000 пасок. Росіяни, звичайно ж, не могли не відреагувати на таку інформацію і знову вирішили маніпулювати.

«Розкольники з ПЦУ створили із пасок герб України. Те, що церква має служити Богу, а не державі, розкольники не в курсі», – пишуть у російському Telegram-каналі «Сливы ВСУ».

Скриншот із російського Telegrem-каналу «Сливы ВСУ»

В мережах також поширювали повідомлення, нібито у Львові працівників бюджетних установ примушують здавати кров на потреби ЗСУ. Як йдеться, зокрема, в російському Telegram-каналі «Укропский фреш», за відмову здавати кров співробітників позбавляють премії.

Скриншот із російського Telegrem-каналу «Укропский фреш»

Розвінчати цей фейк дуже просто, адже дезінформатори суперечать самі собі. Вони пишуть, що такий наказ видав голова департаменту охорони здоров’я Одеської області Орест Чемерис. Насправді ж Чемерис є директором департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА. Та й взагалі, голова Одеського департаменту не може видавати укази для Львівщини.

Цей фейк також спростовує і команда фактчекінгового проекту «Вокс Україна». Фактчекери детально проаналізували всі скриншоти допису. У публікаціях додають скриншот коментаря жінки про те, що без згоди на здачу крові її залишать без премії.

«Оповіщення опублікувала одна з користувачок львівського телеграм-каналу. Однак ми не знайшли коментар іншої жінки, яка зазначила, що без згоди здати кров її залишать без премії. До того ж не можна лише по одному неверифікованому коментарю констатувати, що місцева влада змушує здавати кров на потреби ЗСУ. У самому наказі на фото зазначають, що кров можна здати добровільно, а не примусово. Ба більше, за законодавством України донорство крові є добровільним. Людину не можуть змусити здати кров, перед самою процедурою пацієнт дає письмову згоду. Анкету можна заповнити онлайн, однак багато центрів крові не приймають такі заяви. Здебільшого пацієнт має заповнити згоду на донорство саме у присутності лікаря», – зазначають фактчекери.

Представники української влади регулярно закликають громадян черпати інформацію лише з офіційних і перевірених джерел, щоб не дати ворогу залякати, посіяти паніку та зневіру в ЗСУ та керівництво держави, українських міст та сіл. Тож треба пам'ятати, що війна на інформаційному фронті не менш небезпечна.