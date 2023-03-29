Російські пропагандисти розповсюджують фейки про зрощування «бендерівців». За їхніми вигадками, в Україні, зокрема і на Львівщині, проводять генетичні експерименти зі створення «армії» з підвищеним рівнем русофобії. Які ще наративи використовують росіяни, розповсюджуючи пропаганду серед жителів західних регіонів України, та як від них вберегтися? Пояснюють експерти фактчекінгового проекту VoxCheck.

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва розповідає, що в Україні заморожують чоловіче сім’я. Ведуча додає, що військові можуть здати свої зразки, серед яких вчені оберуть найкращі та виведуть цілу «армію» українців з підвищеним рівнем русофобії.

Як насправді?

Експерти VoxCheck з проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров'я» розвінчують чергову дезінформацію росіян. Пропагандисти й раніше розповсюджували фейки про репродуктивне здоров’я українців. Наприклад, у телеграм-каналах та твіттері поширювали нібито рекламу львівської клініки репродукції людини, у якій заклад пропонує «репродуктивні тканини захисників "Азовсталі"». Насправді ж це була цілковита вигадка: російські пропагандисти взяли логотип клініки і створили потрібну їм картинку.

Кріоконсервація – метод заморозки чоловічих сперматозоїдів у рідкому азоті. Зберігання таких матеріалів не обмежено в часі. Здебільшого замороження чоловічої сперми асоціюють із процедурою ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення). Це певний метод лікування безпліддя, адже у подальшому заморожену сперму можна використати для штучного запліднення «в пробірці». Утім, кріоконсервацію ще радять провести перед хіміотерапією, операціями, які можуть вплинути на репродуктивну функцію людини або при роботі з постійним випромінюванням. Кріоконсервацію можна провести не лише чоловікам, а й жінкам (замороження яйцеклітин).

З 2014 року кріоконсервація стала популярною серед українських військовослужбовців. Після початку широкомасштабного вторгнення кількість охочих збільшилася. Деякі клініки пропонують безплатну кріоконсервацію для військових. Перед кріоконсервацією вчені справді додатково досліджують усі зразки, аби оцінити якість за кількістю активних сперматозоїдів та зробити миттєву заморозку. Однак немає підтверджених даних, що завдяки цьому можна вивести «українців з підвищеним рівнем русофобії», як про це каже Скабєєва.

Процедура кріоконсервації доволі поширена в країнах Євросоюзу. Замороження чоловічих сперматозоїдів роблять щонайменше у 17 країнах ЄС, а серед лідерів – Іспанія, Франція та Німеччина. Крім того, у 2021 році Міноборони США запустили пілотний проєкт з безкоштовної кріоконсервації для військових чоловіків та жінок. Замороження чоловічої сперми не нове серед військових. Ще у 2008 році клініка з безпліддя у Великій Британії повідомила про збільшення запитів на замороження сім’я чоловіка перед тим, як його відправлять на війну в Афганістан та Ірак.

Також на фоні своєї розповіді про «армію» українців Скабєєва використала уривок сюжету про репродуктивну клініку в Києві, який знімали іноземні медіа. Ба більше, в ефірі Скабєєва робить гучні заяви про замороження чоловічої сперми, тоді як у самій Росії кількість охочих на процедуру від початку широкомасштабного вторгнення зростає. Після 24 лютого 2022 року попит на кріоконсервацію у деяких клініках Росії зріс втричі, а звертаються здебільшого ті люди, які отримали повістку чи очікують на призов. Президент громадської організації «Союз адвокатів Росії» Ігор Трунов звернувся до МОЗ РФ, аби відомство профінансувало кріоконсервацію для мобілізованих росіян.

Що є спільне серед фейків, які пропаганда рф розповсюджує про західні регіони України?

Російські пропагандисти багато пишуть, ніби Польща планує окупувати Львівщину та Волинь. Мовляв, уже й готуються до цього: приймають необхідні закони та відправляють найманців. Наприклад, пропагандисти поширювали фейк, нібито на польському телебаченні показали карту Польщі з частиною українських територій. Насправді ж, зображення відредагували самі пропагандисти, на польському телебаченні не показували такої карти.

Усе це для того, щоб створити образ «ворожого Заходу», щоб посіяти недовіру до партнерів України, зокрема до Польщі. Наприклад, пропагандистські медіа поширювали інформацію, нібито українського біженця розпродали на органи в Польщі. Вони посилаються на слова «близької подруги» чоловіка, яка розповідає, що він став донором для чотирьох поляків. Насправді ж жінка на відео не повідомляла про «продаж органів». Натомість вона заявила, що українець тяжко хворів, впав у кому та помер. Оголошення про продаж, купівлю чи посередництво в продажу органів у Польщі карається законом.

Також пропагандисти поширюють брехливу інформацію, що біженці з цих регіонів приїхали в Польщу або в інші країни ЄС лише для того, щоб пожити безплатно. Вони начебто вимагають шикарних умов життя, а самі поводяться жахливо та поширюють нацизм, корупцію, хвороби та створюють проблеми в суспільстві. Серед українців цю пропаганду можуть поширювати для того, щоб свої своїх ненавиділи більше.

Сподіваючись розколоти українське суспільство, росіяни запускають в інформаційний простір і фейки про «кровожерливих бандерівців».

«Російські пропагандисти намагаються сформувати образ нацистів для українців щонайменше з 2014 року. Вони шукають ознаки нацизму скрізь: в українському законодавстві, у релігії, в армії, серед влади та навіть у способі життя людей. Коли пропагандисти говорять про західні регіони України та зокрема Львів, вони часто згадують ОУН. Не занурюючись у контекст ситуації, намагаються довести, що тоді українці використовували радикальні методи боротьби. Також часто у фейках рф наводять Волинську трагедію – маніпулюють фактами, сподіваючись виправдати вигаданий ними "нацизм" українців. Наратив про "бандерівців" і "нацистів" пропаганда РФ використовує для того, щоб залякати й жителів східних чи південних регіонів України, а також іноземців», – розповідає Світлана Сліпченко, керівниця проекту VoxCheck.

Як розпізнати російські фейки та маніпуляції?

1. Будь-яку тему, яка вас зацікавила, слід вивчати, спираючись на якісні ресурси. До прикладу, про медицину можна прочитати на офіційних каналах Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України. У кожній галузі можна скласти такий список джерел, яким можна довіряти.

2. Потрібно звести до мінімуму споживання новин з анонімних ресурсів та медіа з низькою якістю фактажу. Їх треба замінити на офіційні державні ресурси (сторінки Міноборони, Офісу Президента, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби) та медіа з гарною репутацією – це ті, які внесли до «білого списку» Інституту масової інформації.

3. За аналітикою звертатися до українських експертів. Одним із таких є, наприклад, «Вокс Україна», який з-поміж іншого займається дослідженням реформ у різних галузях.