Киянин подавав російським пропагандистам вигадану інформацію про події в Україні

Служба безпеки України затримала в Києві місцевого жителя, який знімав пропагандистські матеріали для російського інформагентства «Бел.ru», розташованого в Бєлгороді.

В середу, 19 квітня, СБУ повідомила, що затриманий позиціював себе як фіксер і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства «Бел.ru», яке розташоване на території Бєлгородської області Росії. СБУ зазначає, що він передавав російським пропагандистам вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту. Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.

«Отриману дезінформацію представники «Бел.ru» використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні. Свої антиукраїнські наративи він оприлюднював також на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні», – йдеться в повідомленні СБУ.

Правоохоронці також ініціювали лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти підривної діяльності киянина проти України. Під час обшуків у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Чоловікові вже повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ в Україні, глорифікації її учасників.