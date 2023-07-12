Правоохоронці викрили шахраї за допомогою жительки Чернівців

На Буковині правоохоронці викрили групу шахраїв, які оформляли кредити на людей через інтернет-банкінг. Доступ до персональних даних користувачі правопорушникам надавали самі, коли телефонували за оголошеннями про швидкий заробіток в соцмережах. Викрити шахраїв вдалося за допомогою жительки Чернівецької області, яка викрила аферу.

До шахрайств був причетний мешканець Київщини. Чоловік та його спільниця в Чернівецькій області масового обманювали людей пропонуючи їм швидкий заробіток. Шахраї розміщували в соціальних мережах оголошення з наступним змістом: «Потрібна людина для прийняття коштів на картку». Коли ж клієнт погоджувався на такий заробіток, то вони виманювали банківські реквізити і отримували за 500 гривень доступ до інтернет-банкінгу. Після того шахраї починали оформлювати на людей кредити, а гроші пересилали на власні картки.

Правоохоронці з'ясували, що налагодив шахрайську схему 28-річний мешканець Київщини. До протиправної діяльності чоловік залучив свою знайому.

Викрита групу шахраїв поліцейським вдалося за допомогою жительки Буковини. Жінка теж потрапила у схему: зацікавилася оголошенням, написала до невідомої людини, а та покроково розповіла, що постраждала має робити. В результаті, жінці заплатили 500 гривень, але пізніше на її ім’я оформили кредит на 7000 грн. Буковинка звернулася в поліцію, а правоохоронці, за допомогою наданої інформації, викрили шахраїв.

«За результатами обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили готівку в національній та іноземній валюті, понад 30 банківських карток, більше десятка мобільних телефонів, сім-карти різних операторів та чорнові записи», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Наразі організатору та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах). Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі. Працівники поліції встановлюють інших причетних до злочину.