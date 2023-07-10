Під час обшуків в учасників схеми знайшли підроблені печатки

Державне бюро розслідувань викрило у Дніпрі організовану злочинну групу, яка виманювала у місцевих автозаправок пальне нібито на допомогу ЗСУ. За допомогою підробки листів від командування однієї з військчастин шахраї видурили понад 50 тис. тонн пального, повідомили у прес-службі ДБР в понеділок, 10 липня.

До шахрайського угруповання входили шестеро військовослужбовців та четверо цивільних. Вони підробляли листи керівництва військової частини, у яких командування нібито просило надати пальне для виконання бойових завдань.

«Представники АЗС протягом 4 місяців надавали за цими липовими листами паливо, не підозрюючи обману. Всього було надано понад 50 тонн бензину та дизельного пального загальною вартістю 2,5 млн гривень. Це пальне ділки перепродавали на території Дніпропетровської області», – повідомили у прес-службі ДБР.

Під час обшуків у шахраїв виявили чернетки листів та підроблені штампи військової частини А2533 Повітряного командування «Схід». Злочинцям повідомили про підозри за ч. 3 ст. 28 ККУ (кримінальне порушення за змовою), ч. 4 ст. 358 ККУ (використання підробленого документа), ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах). Учасникам шахрайської схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та штрафом.