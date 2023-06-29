Кіберполіція провела обшук в помешканні 32-річного підозрюваного

У Нововолинську поліція затримала 32-річного шахрая, який виманив близько 250 тис. грн на лікування пораненого військового. Оголошення із псевдозборами він публікував у Facebook. За шахрайство йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, з 2022 року чоловік розміщував фіктивні оголошення у Facebook щодо збору грошей на лікування хворих дітей та проходження реабілітації поранених військовослужбовців. Небайдужі люди, які повірили зловмиснику, перерахували йому сумарно понад 250 тис. грн.

У четвер, 29 червня, кіберполіцейські провели обшук в помешканні зловмисника. У результаті вилучили мобільні телефони, з яких зловмисник публікував оголошення про фейкові збори, а також банківські картки, на які ошукані люди надсилали гроші.

«При огляді мобільних телефонів встановлено, що зловмисник одночасно використовував 21 обліковий запис в соціальному додатку Facebook для збору коштів», – додають у поліції.

Чоловіка затримали, вирішується питання про вручення йому підозри за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство). У разі доведення вини йому загрожує від трьох до восьми років тюрми. Також незабаром йому оберуть запобіжний захід, слідчі наполягатимуть на триманні від вартою в СІЗО.