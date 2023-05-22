На Волині 63-річна жінка віддала понад 700 тис. грн шахраєві, який обіцяв приїхати до неї та одружитись. Зловмисник, з яким вона познайомилась у соцмережі, представився громадянином Сінгапуру і просив грошей начебто для оформлення документів. Жінка надсилала гроші протягом місяця, і врешті, запідозривши обман, написала заяву в поліцію.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, 63-річна жінка познайомилась з чоловіком у березні. Він увійшов в довіру до потерпілої, писав, що перебуває нині у скрутному становищі, але дуже хотів би приїхати, побачити її, мовляв, жінка йому сподобалась, навіть планує з нею одружитись.

«Далі він надсилав їй різні рахунки, на які потрібно було переслати кошти нібито за різноманітні послуги, як-от, отримання паспорта, медичного страхування, сертифікатів, квитки на виїзд з країни перебування тощо. З невідомого акаунту їй навіть писали нібито від ООН, надсилаючи рахунки, на які потрібно було пересилати кошти», – йдеться у повідомленні.

Віддавши шахраям усі заощадження, жінка позичила певну суму грошей, які також надіслала, будучи переконаною, що допомагає фіктивному нареченому швидше виїхати з однієї з країн південно-західної Азії до неї на Волинь.

Зловмисник видурював у довірливої жінки гроші протягом місяця. Врешті у неділю, 21 травня, вона звернулась до поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство). Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника, або ж зловмисників, оскільки не виключено, що їх було декілька.